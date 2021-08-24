Варенье из арбузных корок

Сейчас на арбузы идёт самый сезон. Все наслаждаются сочной сладкой, спелой мякотью, однако, корки зачастую незаслуженно выбрасывают. Мало кто знает, но из них можно сварить прекрасное варенье, которое порадует своим ароматом и вкусом холодной зимой.
Сами арбузные корочки после варки приобретают консистенцию цукатов, они обладают своеобразным вкусом и разжевывать их очень необычно. Каждый кусочек в варенье станет практически прозрачным, золотистым и будет напоминать нарезанный мармелад.
На 1 кг арбузных корочек, уже очищенных, потребуется 1 кг 200г сахара, 1 стакан кипятка, одна чайная ложка соды и полтора грамма ванильного сахара. Арбузные корки нужно очистить от жёсткой зелёной кожуры, сами корочки нарезать кубиками или брусочками, можно ромбиками или другими фигурками, после чего сложите их в кастрюлю.
В другой посуде смешайте соду с кипятком, влейте туда дополнительно 5 стаканов холодной воды, получившимся раствором залейте нарезанные приготовленные арбузные корки. Вымачивать их нужно будет около 5 часов. После этого корки промойте чистой водой и замочите уже в чистой воде на полчаса. После этого промойте их и ещё раз замочите еще раз на полчаса.
Тем временем готовим сироп из половины нормы сахара и 3 стаканов воды. В этот сироп складываем подготовленные корочки, варим их на протяжении 30 минут, после чего варенье выключаем и оставляем на 12 часов, чтобы корочки пропитались сиропом. Когда ставим вариться варенье во второй раз, добавляем в сироп оставшиеся 600 г сахара.
Третий раз варим варенье ещё 30 минут, после чего варенье можно считать готовым и разливать по стерилизованным баночкам.