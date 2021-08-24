Аномальная жара накроет Бердск в конце августа - выше +30 градусов
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Аномальная жара накроет Бердск в конце августа - выше +30 градусов

9:31:528/24/2021Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Снова повышается вероятность несчастных случаев и происшествий на воде. В Бердске официально открыты пять пляжей.

Спасатели подозревают, что жители Бердска снова отправятся на пляж

В Новосибирской области в период с 24 по 27 августа ожидается аномально жаркая погода. Как сообщили во вторник в региональном управлении МЧС, столбик термометра поднимется до отметки +30 градусов и выше.

Неблагоприятные метеорологические явления повышают риск возникновения чрезвычайных ситуаций вследствие возможных природных пожаров, нарушения в работе систем электроснабжения и функционирования систем жизнеобеспечения, затруднения работы всех видов транспорта. К тому же повышается вероятность несчастных случаев и происшествий на водных объектах.

Спасатели рекомендуют соблюдать правила безопасности и не допускать перегрева и обезвоживания организма – укрываться от солнца, пить больше воды, носить светлую одежду и головные уборы.

Как напомнили в главке МЧС, в регионе официально допущены к эксплуатации 22 пляжа, на которых безопасно отдыхать – купальный сезон в регионе продолжается и находится на контроле. В том числе - пять пляже в Бердске, сообщал "Курьер. Среда. Бердск".

По сообщению синоптиков, по юго-западу Новосибирской области местами ожидается пожароопасность 4 класса горимости. В связи с этим есть риск возникновения очагов природных пожаров.

В жаркую погоду к тому же необходимо выполнять правила пожарной безопасности – не бросать горящие спички и окурки, не оставлять на солнце мусор и стеклянные предметы. Костры и мангалы должны находиться под контролем, чтобы отдых на природе не обернулся пожаром.

При возникновении пожара необходимо немедленно сообщить о происшествии по телефону 101 или на единый номер вызова экстренных оперативных служб 112.

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