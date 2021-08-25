Что нужно и что нельзя делать на Отдание праздника Преображения Господня: Разрешено ли есть рыбу и мясо 26 августа в великий день православных
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Что нужно и что нельзя делать на Отдание праздника Преображения Господня: Разрешено ли есть рыбу и мясо 26 августа в великий день православных

1:20:228/25/2021Фото: Храм в Павлино
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В само Отдание в храмах еще раз пройдут службы, посвященные событиям на горе Фавор. Священники еще раз расскажут мирянам подробно о празднике.

храм, служба
В церкви пройдут праздничные богослужения

Сам великий двунадесятый праздник Преображения Господня верующие отметили еще 19 августа. Но поскольку для больших праздников устанавливается еще период попразднства, то и тут прощаться с праздником верующие будут только 26 августа. Всю эту неделю нужно было обдумывать празднуемые события, делать выводы, размышлять своей жизни.

В само Отдание в храмах еще раз пройдут службы, посвященные событиям на горе Фавор. Священники еще раз расскажут мирянам подробно о празднике, будут зачитаны выдержки из Евангелий, которые описывали праздник. Будет совершена общая молитва Господу. В ней люди благодарят за все имеющееся у них и просят укрепить из в вере, просят о помощи, приносят свои просьбы.

Продолжается Успенский пост. В 2021 году Отдание Преображения выпадает на четверг, а значит в этот день можно есть горячие блюда, но растительное масло у ним добавлять запрещено. В сам праздник 19 августа церковь разрешала послабления в виде рыбных блюд и небольшого количества красного вина, однако на 26 августа таких послаблений нет. Мясо, яйца и молоко также под строгим запретом.

В народе сегодня отмечается Тихон Страстной и осуществляется празднование иконы Божией Матери Семистрельная. Церковных запретов на работу или посещение кладбища не было, но были другие - народные - традиции, которые старались не нарушать.

В этот день в доме обязательно должно было быть чисто, поэтому накануне наводили порядок, перемывали всю посуду и протирали от пыли все поверхности. От темных сил заговаривали сено и солому, чтобы на сеновалах не завелась нечисть. В доме вешали веточку чертополоха также для защиты от темных сил.

Запрещалось сегодня посещать лес, потому что могла закружить тёмная сила и человек не найдёт дорогу домой. У Божией Матери сегодня просили защиты от бед поскольку верили, что с сокращением солнечного дня защиты у людей от нечисти становится всё меньше. Просили защитить от пожаров, от болезней и от стихийных бедствий, просили защитить детей от всяческих хворей.

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