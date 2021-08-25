Магнитная буря особой силы в начале сентября: Дата и несколько способов избежать недомогания
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Магнитная буря особой силы в начале сентября: Дата и несколько способов избежать недомогания

2:20:128/25/2021Фото: pixnio
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В течение дня постарайтесь оградить себе физические нагрузки, а также оградите себя от стрессов. Постарайтесь питаться правильно.

солнце
Месяц начнется с сильной бури

Начало первого осеннего месяца с самого первого дня - 1 сентября - окажется для метеозависимых неблагоприятным. Сентябрь 2021 года довольно агрессивно пригласит всех вступить в осень. Уже к вечеру Дня Знаний начнутся заметные геомагнитные колебания на уровне 3 баллов, которые будут усиливаться со временем. Самым сложным для метеопатов станет день 3 сентября - в этот день геомагнитные колебания будут держаться на уровне 4-5 баллов. Окончание бури намечено только к вечеру 4 сентября - последний день магнитная буря будет силой 3 балла.

В бури возможны такие недомогания, как:


  • головная боль
  • повышение артериального даления
  • головокружения
  • тошнота
  • нарушения дыхания
  • сбои в ритме сердца
  • боли в суставах
  • нарушения сна, бессонница
  • повышенная эмоциональность
  • чувство повышенной утомляемости

Большинство из этих симптомов вызываются кислородным голоданием, которое развивается из-за повышенного тонуса сосудов и сгущения крови, которое характерно в дни магнитных бурь. Снять резкое ухудшение самочувствия можно попробовать таблеткой аспирина - он разжижает кровь, и таблеткой спазмолитика, чтобы снять спазм сосудов.

Помимо указанных мер, которые могут применяться только для экстренной помощи самому себе, медики призывают соблюдать все указания и рекомендации вашего лечащего врача, не пропускать время приёма назначенных вам лекарств. Постарайтесь соблюдать один и тот же режим дня, вставать в одно и тоже время и вечером ложиться спать всегда в одно и тоже время.

Не засиживайся здесь вечером перед телевизором. В течение дня постарайтесь оградить себе физические нагрузки, а также оградите себя от стрессов. Постарайтесь питаться правильно, исключив из рациона тяжелую и жирную пищу, а также кофе и крепкий черный чай.

Уменьшите количество потребляемой соли, чтобы избежать задержки жидкости в тканях организма. Если вы чувствуете, что в неблагоприятные дни вам часто хочется перекусить, отдавайте предпочтение фруктам или овощным салатам, совсем откажитесь от фастфуда.

Вечерами очень хорошо выходить на прогулку на свежий воздух, которая должна быть длительной, то есть проходить не менее часа. Если бы очень трудно засыпаете и ночами плохо спите, можно принимать успокоительные растительные настойки, например валериану или пустырник.

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