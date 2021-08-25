Лунный календарь вакцинации на сентябрь 2021 год
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Лунный календарь вакцинации на сентябрь 2021 год

3:20:118/25/2021Фото: piqsels
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Те процедуры, которые можно спланировать заранее без ущерба для своего здоровья, лучше спланировать именно по данным лунного календаря.

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Не во все дни можно ставить уколы

С давних времён звездочеты, а сегодня астрологи, при помощи луны способны были определять самые благоприятные и самые неудачные дни для любых дел, которыми мы занимаемся. Луна влияет не только на приливы и отливы, но и на жизнеспособность растений, но и на все процессы, которые происходят в живых организмах, в том числе и в людях.

Разумно пользоваться лунным календарем для планирования медицинских процедур, среди которых не только оперативные вмешательства, но и инъекции. Далеко не во все дни лунного цикла медицинские процедуры оказывают благоприятное воздействие на организм человека. Мы, конечно, не имеем в виду срочное хирургическое вмешательство, когда разговор не идёт о том, чтобы выбирать благоприятный день.

Однако те процедуры, которые можно спланировать заранее без ущерба для своего здоровья, лучше спланировать именно по данным лунного календаря. В нём учитываются фазы луны, знак зодиака, через который проходит луна, аспекты луны с другими планетами, а также приближение ночного светила к своим пиковым состояниям, таким как новолуние или полнолуние.

Самые лучшие дни для вакцинации в сентябре 2021 года: 10, 11, 15, 18, 19, 20, 21 сентября.

Дни, когда вакцинация возможна, в сентябре 2021 года: 7, 8, 9, 13, 14, 16, 22 сентября.

Самые неудачные дни для вакцинации в сентябре 2021 года: 4, 5, 26 сентября.

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