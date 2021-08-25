Архитектор из Новосибирска ушла в декрет и создала уникальную одежду «Misscutie». Как Евгения Чуприна превратила трудности в деньги?

Молодая мама из Сибири создала свой бренд детской одежды, которую продаёт по всей России.
Евгения Чуприна — мама двоих детей. В прошлом талантливый архитектор, а теперь — владелица бренда детской одежды. В беседе с «Курьер. Среда. Бердск» 25 августа, сибирячка рассказала о семье, работе, трудностях декрета и о том, как ей удалось их «монетизировать».
— У меня два ребёнка — девочки 5 и 3 года. Вообще, вся моя деятельность связана и вдохновлена ими, моими дочерями. Я шью давно, у меня и бабушка, и мама всегда шили. Ну и я в школе ещё начала: то себе, потом одноклассницам шила. Если рассказывать историю с самого начала, то я отучилась на архитектора, долгое время проектировала дома. Но шить не переставала. Но совмещать было сложно. Потом ушла в декрет, отучилась на курсах кройки и шитья, и стала шить что-то для первой дочки. Потом подумала, что могу шить и ещё для других детей. Вот так все и началось, — говорит основательница бренда.
Потом, говорит Евгения, началось самое трудное: придумать название бренда и наконец зайти на рынок. И это сибирячке удалось: бренду детской одежды уже год. Во многом молодой маме помогла поддержка мужа. Евгения признаётся, муж верил в неё с самого начала.
— Полгода думала название, потом одна из дочерей подсказала — «Misscutie». Вот так и зародилось название бренда. Про трудности. Трудности с рекламой, это сложно пока для меня. Все делаю сама. Мы отшили коллекцию вот этим летом: платья и костюмчики на девочек из натуральных тканей. Работаем с Wildberries, с гигантом. Конечно, и тут были трудности: коллекцию отгрузили только в июле. Но, так уж получилось. Работать на Wildberries очень удобно: примерка, доставка, все очень удобно и нам, и нашим покупателям, — рассказала Евгения.
Пока Евгения Чуприна шьёт вещи на девочек от 110 до 128 см, моделями выступают ее дочери. Девочки с удовольствием носят одежду, созданную их мамой. Кстати, все модели шьют только из натуральных тканей: лён, хлопок, вискоза. Евгения лично шьёт образцы и потом отправляет на отшив на производство. «Курьер. Среда. Бердск» молодая мама рассказала о планах на ближайшее будущее.
— Конечно, хочется в будущем расширить своё производство. Хотелось бы открыть свой швейный цех. Может и на мальчиков шить будем. А вообще, хочется приносить людям пользу и радость, — сообщила Евгения. - Совет всем тем, кто боится что-то менять в своей жизни или хочет уйти в «своё дело»: бояться не стоит, найдите наставника и смело идите вперёд, за своей мечтой. Я сама через это все прошла, поэтому знаю, что говорю.