Театр "Современник" отменил спектакль «Первый хлеб» после жалобы "Офицеров России"

Театр «Современник» снял с показа спектакль «Первый хлеб» из-за того, что организация «Офицеры России» пожаловалась в Генеральную прокуратуру. Отметим, что премьера состоялась 19 июля, главную роль в спектакле сыграла Лия Ахеджакова.
- Ну, вы же слышали всякие скандальные отзывы? Что будет со спектаклем "Первый хлеб — непонятно. Пока в октябре его не будет, а дальше следите за афишей», — заявили в кассе театра.
Напомним, все началось с жалобы общественников в прокуратуру и мэрию. Они сочли спектакль предельно неуважительным к защитникам Отечества. В частности, общественники указали на «чрезмерное использование ненормативной лексики» и «неприкрытую пропаганду однополой любви» в спектакле. После этого администрация «Современника» убрала нецензурную брань из монолога главной героини пьесы.