В гибели 8-летней Насти Муравьевой обвинили маньяка Тюмени. Пропало еще 8 детей
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В гибели 8-летней Насти Муравьевой обвинили маньяка Тюмени. Пропало еще 8 детей

2:29:498/25/2021Фото: pixabay
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По его мнению, типаж все пропавших детей схож.

Тело пропавшей Насти нашли в камышах возле водоема

Председатель организации "За безопасное детство" Андрей Крамарский рассказал, что виновным в гибели Насти Муравьевой и в пропажи детей в Тюмени может быть один и тот же человек.

- Знаете, я вам могу говорить свои догадки, потому что я не владею специальной информацией. Насколько я знаю, дело по Насте, оно отдельно, оно не объединено с остальными делами до настоящего времени. А те дела были в то время, в том числе с нашими усилиями, очень сильно поднимали резонанс. Те дела не были объединены в отделе, в Екатеринбурге. А дело с Настей — оно до сих пор не объединено, по тем делам совершенно другой следователь, - рассказал он.

Также он считает, что за убийством школьницы и пропажей детей стоит один и тот же человек.

- Уже столько лет варюсь в этом. Типаж схож тоже — многих пропавших, у многих косоглазие. Эти моменты нельзя исключать, хотя рассматривались все версии, версий было очень много. Но эта версия, она есть. Поэтому мы в свое время пригласили криминалиста Дмитрия Кирюхина сюда.

Одним из громких случаев Крамарский назвал исчезновение Даши Некрасовой в Омске. По его словам, девочка до сих пор не найдена.

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