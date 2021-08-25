В гибели 8-летней Насти Муравьевой обвинили маньяка Тюмени. Пропало еще 8 детей

Председатель организации "За безопасное детство" Андрей Крамарский рассказал, что виновным в гибели Насти Муравьевой и в пропажи детей в Тюмени может быть один и тот же человек.
- Знаете, я вам могу говорить свои догадки, потому что я не владею специальной информацией. Насколько я знаю, дело по Насте, оно отдельно, оно не объединено с остальными делами до настоящего времени. А те дела были в то время, в том числе с нашими усилиями, очень сильно поднимали резонанс. Те дела не были объединены в отделе, в Екатеринбурге. А дело с Настей — оно до сих пор не объединено, по тем делам совершенно другой следователь, - рассказал он.
Также он считает, что за убийством школьницы и пропажей детей стоит один и тот же человек.
- Уже столько лет варюсь в этом. Типаж схож тоже — многих пропавших, у многих косоглазие. Эти моменты нельзя исключать, хотя рассматривались все версии, версий было очень много. Но эта версия, она есть. Поэтому мы в свое время пригласили криминалиста Дмитрия Кирюхина сюда.
Одним из громких случаев Крамарский назвал исчезновение Даши Некрасовой в Омске. По его словам, девочка до сих пор не найдена.