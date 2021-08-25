У Тельца, Водолея и Рыб будет чрезвычайно тяжелым днем 25 август 2021 года

Если вы один из этих знаков, вероятно, для этого есть причина, если вы посмотрите на звезды 25 августа 2021 года.
У трех знаков зодиака в среду будет тяжелый день, и многое из этого можно объяснить астрологией, пишет yourtango.com.
У каких трех знаков зодиака будет тяжелый день 25 августа 2021 года?В то время как Луна сегодня переходит в Овен, мы обнаруживаем, что все больше и больше людей находятся на грани эмоциональной энергии огня.
Некоторые из нас могут обнаружить старые вредные привычки, чтобы попытаться сохранить базовый уровень спокойствия сегодня, в то время как другие могут быть не в состоянии сдерживать энергию, бурлящую внутри них.
Люди будут чувствовать необходимость действовать, однако могут не осознавать, что это проявляется во время реакции и может еще больше оттолкнуть их от людей в их жизни.
По сути, это не плохо; с Луной в ней Убывающей фазу , это выглядит , как будто многие из нас есть потребность освободить некоторые токсичности мы держали на.
Это может быть похоже на открытое выражение боли, связанной с удалением вещей из нашей жизни.
Кто сказал, что исцеление должно быть красивым?
Важно отпустить вещи, которые больше не служат вам. Как еще мы могли бы освободить место для всего хорошего, что мы пытаемся внести в нашу жизнь?
Однако в этом эмоциональном наплыве важно осознавать все, что вы говорите, что можете отпустить в данный момент.
Вы не хотите отдаляться от людей, которые пытаются вас слышать, и вам может просто понадобиться помощь в понимании того, что вам нужно.
Вы достигаете новых высот разочарования, с которыми вам давно не приходилось сталкиваться; естественно, это потребовало бы вашего терпения.
Просто будьте осторожны с тем, насколько большим вы позволяете этому огню разрастаться, чтобы вы могли держать его под контролем.
3 знака зодиака, у которых 25 августа 2021 года будет тяжелый день:
Телец (20 апреля - 20 мая)Тельца не зря называют упрямым чаще, чем любую другую черту характера.
Вы здесь, чтобы доказать свою точку зрения, и нет ничего, что могло бы встать у вас на пути ... ну, кроме вас самих.
Когда вы ищете что-то, вас мало что останавливает, однако вы рискуете либо попасть в опасную ситуацию, либо добиться успеха, но почти сразу же выгореть до упущенной возможности.
Это может показаться вам безнадежной ситуацией.
С этой Луной в Овне 25 августа вы становитесь все более беспокойными. У вас есть план, и если все пойдет так, как он продуман в вашей голове, ваша жизнь будет гладкой.
Вы не смогли подсчитать, что жизнь хаотична и вы не можете заставить вселенную подчиняться своей воле?
Когда вы становитесь чрезмерно сосредоточенным на чем-то, вы рискуете стать безрассудным в своих действиях.
В такие моменты есть потенциал, чтобы скучать по мыслям или даже эмоциям других людей, но также есть риск того, что вы навлечете на себя катастрофу.
Как бы болезненно это ни казалось сегодня, сделайте паузу. Прежде чем действовать, подумайте несколько секунд.
Попросите людей уточнить, прежде чем делать предположения. 25 августа может быть даже хорошим днем, чтобы начать некоторые здоровые умственные привычки , такие как отслеживание своего настроения, медитация или даже дневник.
Будет казаться, что вы идете против своей природы, но ваша безопасность и влияние должны быть в приоритете. У вас слишком много блестящих идей, чтобы позволить себе самоуничтожиться.
Водолей (20 января - 18 февраля)Водолей, когда пришло время релизов, ты ветеран.
Однако, обрезая края, вы можете разрезать самые красивые предметы.
Вы склонны немного беспокоиться, даже если другие этого не видят. Потребность в подлинности, желание быть уникальным, мотивация к постоянному росту.
Вы вдохновлены, вы держите несколько избранных в своем близком кругу. Но что происходит, когда происходит непредвиденное?
Сегодня вы могли быть свидетелями предательства со стороны того, кого, как вы думали, перенесете в старшие годы.
Вы также можете испытать внезапное прекращение связи с человеком, которого вы глубоко уважаете. Эти времена могут потрясти вас.
Обычно именно вы отсеиваете людей и видите, кто достоин вашего времени; что происходит, когда ты не достоин их?
В этом есть возможность самоуничтожения, но вы так много делаете для себя, что было бы стыдно видеть, как вы сдаетесь в эти времена.
Каково было бы бросить вызов самому себе, чтобы вникнуть в это глубже? Практикуйте свою работу с тенью и спросите себя о собственных плохих качествах, которые могут неожиданно изолировать вас.
Не заставляйте себя уходить от этого; сядьте со знанием того, что вас отстали от того, к чему вы присоединились, и посмотрите, какие чувства возникают, вместо того, чтобы отключать их.
Рыбы (19 февраля - 20 марта)Рыбы, среда покажет вам сторону, которая вам не нравится. Вы можете обнаружить, что ваши навязчивые наклонности раздражают людей, от которых вы не готовы отказаться.
Это может выглядеть как преследование бывших в социальных сетях , звонки людям, которых, как вы думали, вы были готовы заблокировать, или даже нездоровая трата времени, позволяющая кому-то жить в вашем сознании без ренты .
Это может произойти еще больше, если человек, которого вы отпускаете, был причиной того, что вы чувствуете себя неудачником или чувствуете себя изгоем.
Вы можете много винить этого человека за то, как он причинил вам боль; эти чувства действительны. Однако так много думать о них - только навредить себе.
Есть тонкая грань между восстановлением после ран и замыслом невозможных способов отомстить.
Рыбы, вам не нужно отпускать обиду; это то, что напоминает вам не доверять всем, кто входит в вашу жизнь, и продолжать защищать свою энергию.
Однако вам нужно найти более здоровые способы справиться с этим. Не стоит так много думать об этих людях (или рисковать своей безопасностью).
Это череда неудач , а не повод впадать в дурное состояние.