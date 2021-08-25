"Талибан"* заблокируют доступ жителям Афганистана к аэропорту Кабула
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"Талибан"* заблокируют доступ жителям Афганистана к аэропорту Кабула

2:55:288/25/2021Фото: pixabay
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Они призывают США перестать "приглашать покинуть страну" своих граждан.

Жителям Афганистана не дадут покинуть страну

Талибы во время своей второй пресс-конференции после захвата Афганистана призвали прекратить Америку приглашать афганцев покинуть страну. Также они отметили, что будут блокировать доступ к аэропорту Кабула.

Официальный представитель Талибана* Забиулла Муджахид заявил, что афганским гражданам будет запрещено посещать международный аэропорт имени Хамида Карзая, и заявил, что большие толпы людей, пытающиеся бежать из страны, подвергают жизни опасности.
Белый дом объявил во вторник, что с момента начала операции «Убежище союзников» на прошлой неделе было эвакуировано 70 700 человек, в том числе 12 000 человек, эвакуированных за последние 12 часов.

Талибан* - организация, признанная террористической и запрещенная на территории России. Признана экстремисткой организацией в России.

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