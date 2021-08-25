Международный форум «Технопром-2021» начал работу в Новосибирской области

В открытии форума приняли участие: заместитель Председателя правительства Российской Федерации Дмитрий Чернышенко, первый заместитель Председателя Государственной Думы ФС РФ Александр Жуков, губернатор Новосибирской области Андрей Травников и Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков.
Заместитель Председателя правительства Российской Федерации Дмитрий Чернышенко приветствовал участников и гостей «Технопрома-2021»: «Форум традиционно проходит здесь, в Новосибирске, на гостеприимной площадке Экспо, где созданы все комфортные условия для того, чтобы наилучшим образом продемонстрировать текущий статус нашего научно-технологического развития и определиться с направлениями по достижению лидерства в сферах, которые определены правительством в рамках Государственной научно-технологической программы. Лидерство российской науки является одной из ведущих тем, которой сейчас занимается правительство России. Для его достижения прикладываются серьёзные усилия, и площадка этого форума как нельзя более лучше подходит для того, чтобы мы могли здесь работать, объединять свои усилия, знания, обмениваться ими, подписывать контракты».
Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков отметил, что форум «Технопром» – значимое мероприятие Года науки и технологий, объявленного в России Президентом Владимиром Путиным. «Новосибирская область – регион опережающего научно-технологического развития, и, исходя из этого, в последние годы здесь многое делается для того, чтобы здесь было комфортно учиться, проводить исследования, привлекать талантливую молодёжь со всей страны и из-за рубежа».
Приветствуя собравшихся, губернатор Андрей Травников подчеркнул, что активность всех участников нынешнего форума – спикеров, модераторов – очень высока. «Для нас это очень важно – именно в Год науки и технологий в Российской Федерации. Большое спасибо Дмитрию Николаевичу Чернышенко – он принял решение возглавить оргкомитет форума в этом году. Спасибо Валерию Николаевичу Фалькову, Минобрнауки и всем федеральным министерствам за участие в подготовке этого форума. Остаётся только пожелать организаторам и участникам – давайте сделаем дискуссии на площадках форума содержательными. Мы взяли такой тренд с 2019 года – поменьше презентаций, представления наших организаций, компаний, достижений, побольше острых дискуссий как раз по поводу проблем научно-технологического развития страны и внедрения инноваций во все отрасли нашей экономики».
Первый заместитель Председателя Государственной Думы Российской Федерации Александр Жуков пояснил, что лидерство в сегодняшнем мире определяется в научно-технологическом развитии стран, и в России уделяется очень много внимания развитию науки и новых технологий. «Форум «Технопром» является одной из главных площадок в нашей стране для дискуссий, практической площадкой для развития технологий».
Участники открытия посетили основные стенды выставки – стенд Новосибирской области, «Финал Олимпиады по 3D технологиям» и «Сибирская Венчурная Ярмарка». На стенде Новосибирской области представлены два проекта – «СмартСити-Новосибирск» и вторая очередь строительства в рамках проекта «Кампус мирового уровня НГУ».
Форум продолжился пленарным заседанием «Цифровая трансформация науки – драйвер обеспечения лидерства России в сфере исследований и разработок», где были рассмотрены, в частности, актуальные задачи, стоящие перед наукой в условиях современных вызовов.
Кроме того, на XII Международном сибирском форуме «Индустрия информационных систем» (СИИС-2021) в рамках «Технопрома-2021» было подписано три новых соглашения в области цифровизации Новосибирской области.
VIII Международный форум технологического развития «Технопром-2021» проходит под знаком Года науки и технологий, объявленного в стране Указом №812 Президента РФ Владимира Путина. Форум является одной из крупнейших российских деловых площадок. Миссия «Технопрома-2021» – актуализация научно-технологической повестки страны и региона, целью проведения является содействие технологическому лидерству России. Ключевые задачи форума – выработка стратегических решений по повышению конкурентоспособности российской науки и промышленности в соответствии с приоритетами стратегии научно-технологического развития Российской Федерации. Мероприятия форума проходят в гибридном формате – на онлайн-площадках и традиционной площадке в «Новосибирск-Экспоцентре» с 25 по 27 августа. Участие в мероприятиях форума планируют принять представители 20 стран. В том числе – из Китая, Франции, Казахстана, Германии, Южной Кореи, Белоруссии, Узбекистана. К форуму в режиме онлайн планирует присоединиться почти 50 тысяч участников.
Ключевой темой «Технопрома-2021» является «Научно-технологическое развитие: ответы на новые вызовы». Всего запланировано более 80 мероприятий, которые сгруппированы в семь тематических треков по самым актуальным направлениям научно-технологического развития. Это: «Зелёные технологии для индустрии и качества жизни», «Прорывные технологии и «мегасайенс», «Цифровые технологии», «Программа научно-технологического развития. Национальная технологическая инициатива», «Венчурные инвестиции и трансфер технологий», «Кооперация науки и индустрии. Научные и научно-образовательные центры мирового уровня», «Образовательный трек». В программе также – симпозиум «Ценность и цена науки». Уже традиционно, третий день «Технопрома» станет образовательным.
В рамках «Технопрома» проходит ещё одно важное мероприятие – Сибирский форум информационных систем. Участники обсуждают ведущие тренды и направления развития IT-отрасли, вопросы развития экспорта продукции российских IТ-разработчиков.
Источник: Департамент информационной политики администрации губернатора и правительства Новосибирской области