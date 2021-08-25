Металлический шар с контуром России рухнул на 4-летнюю девочку в Иркутске
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Металлический шар с контуром России рухнул на 4-летнюю девочку в Иркутске

3:17:578/25/2021Фото: СК РФ
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У ребенка черепно-мозговая травма и обильное кровоизлияние.

Конструкция упала прямо на ребенка

Серьезное ЧП произошло накануне в Иркутске. Там, на 4-летнюю девочку упал декоративный металлический шар. Как стало известно, все произошло в сквере «Россия» микрорайона Ново-Ленино в Иркутске 24 августа. Об этом сообщили в СК РФ по региону.

- Ей причинены телесные повреждения в виде черепно-мозговой травмы и обильного кровоизлияния, — рассказали в ведомстве.

Металлическую конструкцию с изображением контура России установили в 2016 году и плохо закрепили, выяснили следователи. Возбуждено дело по ч. 2 ст. 293 УК (халатность, повлекшая по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью).

Сквер благоустраивали в рамках муниципально-частного партнерства при прошлом мэре Иркутска Дмитрии Бердникове. Инвестором называли МУП «Управление капитального строительства города Иркутска» под руководством Евгения Савченко.

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