Мишустин раздает деньги: На детские пособия потратят еще 21 млрд рублей

Сегодня, 25 августа, премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о выделении регионам более 21,5 млрд рублей для выплат на детей от трех до семи лет.
Такая адресная помощь важна для родителей, которые воспитывают детей, тем более если есть материальные сложности , - сообщает пресс-служба правительства РФ.
Отмечается, что ежемесячные выплаты на детей от 3 до 7 лет введены указом Президента в 2020 году. Их получают семьи с низкими доходами. Позже глава государства поручил сделать такую поддержку более адресной. В связи с этим в 2021 году были усовершенствованы правила предоставления выплаты. Теперь, в зависимости от ситуации в семье, их размер может достигать не только 50%, но и 75%, и 100% регионального прожиточного минимума на ребенка.