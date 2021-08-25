Мишустин раздает деньги: На детские пособия потратят еще 21 млрд рублей
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Мишустин раздает деньги: На детские пособия потратят еще 21 млрд рублей

3:30:008/25/2021Фото: pixabay
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Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал соответствующее постановление.

Правительство дополнительно выделит деньги на пособия от 3 до 7

Сегодня, 25 августа, премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о выделении регионам более 21,5 млрд рублей для выплат на детей от трех до семи лет.
Такая адресная помощь важна для родителей, которые воспитывают детей, тем более если есть материальные сложности , - сообщает пресс-служба правительства РФ.

Отмечается, что ежемесячные выплаты на детей от 3 до 7 лет введены указом Президента в 2020 году. Их получают семьи с низкими доходами. Позже глава государства поручил сделать такую поддержку более адресной. В связи с этим в 2021 году были усовершенствованы правила предоставления выплаты. Теперь, в зависимости от ситуации в семье, их размер может достигать не только 50%, но и 75%, и 100% регионального прожиточного минимума на ребенка.

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