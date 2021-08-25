Легендарный танк Т-34 покажут в Новосибирске на форуме "Армия-2021"
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Легендарный танк Т-34 покажут в Новосибирске на форуме "Армия-2021"

3:52:548/25/2021Фото: пресс-служба ЦВО
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Также сибирякам покажут военную технику времен ВОВ, современная военная и специальная техника, образцы стрелкового оружия и экипировки. Также посетителям будет продемонстрирована работа мобильного медицинского комплекса, эвакуация военнослужащих воздушным транспортом и работа в ковидной зоне военных медиков.

В течение трех дней горожане смогут посмотреть на танк

Уже завтра, 26 августа, в Новосибирске начинается форум «Армия-2021». Он продлится до 28 августа. На нем горожанам покажут легендарный танк Т-34, который обычно возглавляет парад Победы в Новосибирске. 

— В настоящее время доля оригинальных деталей в танке Т-34 доведена военнослужащими ремонтного подразделения бригады материального обеспечения ЦВО до 99%, хотя еще три года назад оригинальных деталей было около 30%, а остальные самодельные, — рассказали в пресс-службе ЦВО.

Также сибирякам покажут военную технику времен ВОВ, современная военная и специальная техника, образцы стрелкового оружия и экипировки. Также посетителям будет продемонстрирована работа мобильного медицинского комплекса, эвакуация военнослужащих воздушным транспортом и работа в ковидной зоне военных медиков.

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военная техникафорум Армиятанк Т-34
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