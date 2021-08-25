Младенец с обложки альбома Nevermind подал в суд на музыкантов группы Nirvana

Младенец с обложки альбома Nevermind решил судиться с оставшимися в живых музыкантами группы Nirvana. Спенсер Элден - тот самый ребенок с обложки, который упорно плыл к купюре. Раньше он радовался тому, что оказался на обложке альбома всемирно известно группы. Но недавно он понял, что его просто использовали.
Он считает, что эта обложка ничто иное, как детская порнография, а группа Курта Кобейна нарушила федеральные законы Америки.Себя он видит жертвой коммерческих сексуальных действий, утверждает, что навсегда потерял способность зарабатывать, и требует компенсаций за понесённый ущерб.