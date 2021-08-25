В Петербурге снимут ограничения по коронавирусу с 27 августа 2021

В Санкт-Петербурге смягчили ограничения по коронавирусу, введенные ранее. Изменения в постановление от 13 марта 2020 года внесены на основании предписания главного санитарного врача и подписаны губернатором Александром Бегловым.
Теперь петербуржцам и гостям города можно посещать развлекательные зоны в ТЦ, оставлять детей на детских площадках, кроме тех, который расположены в предприятиях общепита, ходить в аквапарки, аттракционы, которые находятся в помещениях, посещать спортивные мероприятия.
Для того, чтобы обеспечить безопасность во время посещения общественных мест, остаются ограничения по числу посетителей — не более 1 человека на 4 квадратных метра.
Также все сотрудники должны быть полностью привитыми или иметь QR-код после перенесенного коронавируса не ранее 6 месяцев, причем сотрудники без гражданства должны быть также вакцинированы.
- Также с 27 августа возможно проведение конгрессно-выставочных, торжественных, досуговых и иных мероприятий численностью более 75 человек (кроме спортивных, физкультурных, культурных и зрелищных мероприятий) по согласованию с Комитетом по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт‑Петербурга, - сообщается на сайте администрации Санкт-Петербурга.