В Петербурге снимут ограничения по коронавирусу с 27 августа 2021
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В Петербурге снимут ограничения по коронавирусу с 27 августа 2021

6:43:538/25/2021Фото: PxHere
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С 27 августа горожане и гости северной столицы смогут посещать спортивные мероприятия и аквапарки.

В Санкт-Петербурге разрешили ходить в аквапарки

В Санкт-Петербурге смягчили ограничения по коронавирусу, введенные ранее. Изменения в постановление от 13 марта 2020 года внесены на основании предписания главного санитарного врача и подписаны губернатором Александром Бегловым.

Теперь петербуржцам и гостям города можно посещать развлекательные зоны в ТЦ, оставлять детей на детских площадках, кроме тех, который расположены в предприятиях общепита, ходить в аквапарки, аттракционы, которые находятся в помещениях, посещать спортивные мероприятия.

Для того, чтобы обеспечить безопасность во время посещения общественных мест, остаются ограничения по числу посетителей — не более 1 человека на 4 квадратных метра.

Также все сотрудники должны быть полностью привитыми или иметь QR-код после перенесенного коронавируса не ранее 6 месяцев, причем сотрудники без гражданства должны быть также вакцинированы.

- Также с 27 августа возможно проведение конгрессно-выставочных, торжественных, досуговых и иных мероприятий численностью более 75 человек (кроме спортивных, физкультурных, культурных и зрелищных мероприятий) по согласованию с Комитетом по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт‑Петербурга, - сообщается на сайте администрации Санкт-Петербурга.

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