Мировой рекорд на Паралимпиаде установил российский пловец: Роман Жданов завоевал второе золото для РФ

В Токио проходит Паралимпиада, в которой принимают участие спортсмены из России.
Спортсмен из Горно-Алтайска Роман Жданов стал обладателем золотой медали в плавании. Он первым преодолел 50 метров брассом в категории SB3 (поражение опорно-двигательного аппарата) и установил мировой рекорд - 46,49 секунд, улучшив предыдущий рекорд на целую секунду.
На втором месте спортсмен из Испании Мигель Луке, бронза у японца Такаюки Судзуки. Еще один россиянин, принимавший участие в заплыве - Максим Емельянов — занял 5 место.
Данная золотая медаль — вторая в копилке сборной РФ. Первую принесла Валерия Шабалина, проплыв баттерфляем 100 метров.
Паралимпиада проходит в Токио, она продлится до 5 сентября.