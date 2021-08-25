Мировой рекорд на Паралимпиаде установил российский пловец: Роман Жданов завоевал второе золото для РФ
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Мировой рекорд на Паралимпиаде установил российский пловец: Роман Жданов завоевал второе золото для РФ

9:21:158/25/2021Фото: А вы не жалуетесь на свою жизнь?
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На дистанции в 50 метров брассом пловец из Горно-Алтайска стал сильнейшим.

Роман Жданов - паралимпиец из Горно-Алтайска

В Токио проходит Паралимпиада, в которой принимают участие спортсмены из России.

Спортсмен из Горно-Алтайска Роман Жданов стал обладателем золотой медали в плавании. Он первым преодолел 50 метров брассом в категории SB3 (поражение опорно-двигательного аппарата) и установил мировой рекорд - 46,49 секунд, улучшив предыдущий рекорд на целую секунду.

На втором месте спортсмен из Испании Мигель Луке, бронза у японца Такаюки Судзуки. Еще один россиянин, принимавший участие в заплыве - Максим Емельянов — занял 5 место.

Данная золотая медаль — вторая в копилке сборной РФ. Первую принесла Валерия Шабалина, проплыв баттерфляем 100 метров.

Паралимпиада проходит в Токио, она продлится до 5 сентября.

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