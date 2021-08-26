Необычайно красивые открытки и слова в день иконы Божией Матери «Умягчение злых сердец» в праздник 26 августа

Надежда в нас живет Богоматерь на души спасение,
И сердечной боли и озлобленности принеси умягчение!
В день Иконы «Умягчение злых сердец» к тебе взываем,
Помоги очистить наши сердца от зла и скверны вопрошаем!
Пусть все люди найдут в себе свет и доброту,
И всегда с именем Твоим добро, если самим невмоготу!
Обращения наших грешных душ к тебе не отвергай,
И подняться духовно вверх Ты нам, мы просим, помогай!
Мы не устанем молиться Богоматерь и к тебе обращаться,
В делах мирских, чтобы научила от зла отвращаться!
Иконе «Умягчения злых сердец» мы искренне помоемся,
И миртом помажемся, святой водой умоемся!
Пусть души наши очистятся от скверны и зла,
Частичку твоей чистоты, чтоб с собой унесла!
Радость и любовь, прощение в сердце поселится,
Нам только лучше в душе от этого сделается!
***
Сегодня праздник иконы «Умягчение злых сердец»,
И обращаем все взоры свои с мольбой до небес!
Помоги нам справиться с гневом в себе и со злом,
Нам самим не победить бесов в себе, а лишь с тобой!
Мы к тебе с молитвами сегодня обратимся,
И тайной причастия и исповеди мы причастимся!
Помоги сердца наши открыть добру и свету,
И получить на вопросы наши все по возможности ответы!
Источник: pozdravik.ru