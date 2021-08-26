26 августа - Отдание Праздника Преображения Господня: категорические запреты дня и три очень важных дела для каждого

С самого раннего утра православные сегодня, 26 августа, отправляются в храмы с единственной целью - побывать на праздничной службу в честь Отдания праздника Преображения Господня. Он после основного дня праздника отмечается еще на протяжении семи дней - таков срок попразднства у этого двунадесятого великого праздника.
Сегодня на службе верующим еще раз расскажут о событиях, произошедших за 40 дней до распятия Христа, которые случились на горе Фавор. Людей призывают поразмышлять о сути происходящего его раз -перенести символично этот образ на себя и найти в своей душе Божественный свет. Исправить свои ошибки и поработать над своей душой.
Помимо этого события сегодня также чувствуются преподобный Тихон Задонский, а также осуществляется празднование иконы Богородицы с наименованием Семистрельная или Умягчение злых сердец. Из церковных запретов сегодня только те запреты, которые касаются правил Успенского поста. Несмотря на Отдание праздника Преображения Господня сегодня послабление в питании не существует, а потому разрешено употреблять только горячую пищу без добавления растительного масла.
Однако в народе на этот день, которое называли Тихон Страстной, существовали свои традиции его проведения и категорические запреты. Так сегодня полагалось весь день посвятить уборке, чего бы оно ни касалась. Сегодня наводили порядок в доме, в сараях, в погребах, в других нежилых пристройках. Полагалось навести там тщательную уборку, избавиться от мусора и хлама, после чего обязательно окуривали все помещения чертополохом, по углам сыпали соль и кропили все святой водой. Для защиты дома над входной дверью также вешали веточку чертополоха.
Сегодня существовал строгий запрет на посещение леса и огорода. Считалось, что с собой с этих мест можно принести нечистую силу, которая станет причиной начавшихся неприятностей и болезней в доме.
Зато на кладбище сегодня полагалось сходить обязательно. По древним народным традициям сегодня полагалось принести и оставить на могиле кусочек ягодного пирога и одно вареное яйцо.
Женщинам в этот день строго запрещалось заниматься рукоделием и починкой одеждой, грубо говоря, не разрешалось брать в руки нитки, иголки и ножницы. Обязательно в этот день обходили дом с иконой Богородицы Семистрельная. Считалось, что это отгонит заболевания, неприятности и пожары от дома. Перед этой иконой молились о защите, примирении, укреплении отношений, а также об исцелении. Не разрешалось сегодня никоим образом ссориться, вступать в спор или ругаться. Особой запрет был на то, чтобы перечить старшим членам семьи.