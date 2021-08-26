Паралимпиада-2020: Медальный зачет по сборным со всего мира на играх в Токио

В Токио идет жесткая борьба за золотые медали Паралимпийских игр-2020. Пока что лидирует сборная Австралии, а сборная России идет на 3-м месте с тремя золотыми, серебряной и двумя бронзовыми медалями. Показываем, какие медали собрали на 25 августа сборные мира.
Медальный зачет (золото – серебро – бронза – всего)
1. Австралия – 6-1-3 (10)
2. Китай – 5-1-2 (8)
3. Россия – 3-1-2 (6)
4. Италия – 2-1-2 (5)
5. Украина – 1-5-2 (8)
6. Великобритания – 1-4-1 (6)
7. Бразилия – 1-1-2 (4)
8. Нидерланды – 1-1-0 (2)
9-11. Чили – 1-0-0 (1)
9-11. Сингапур – 1-0-0 (1)
9-11. Израиль – 1-0-0 (1)