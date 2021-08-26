Паралимпиада-2020: Медальный зачет по сборным со всего мира на играх в Токио
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Паралимпиада-2020: Медальный зачет по сборным со всего мира на играх в Токио

10:43:588/26/2021Фото: pixabay.com
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В первый соревновательный день Паралимпийских игр в Токио сборная России выиграла шесть медалей.

Токио, Япония

В Токио идет жесткая борьба за золотые медали Паралимпийских игр-2020. Пока что лидирует сборная Австралии, а сборная России идет на 3-м месте с тремя золотыми, серебряной и двумя бронзовыми медалями. Показываем, какие медали собрали на 25 августа сборные мира.

Медальный зачет (золото – серебро – бронза – всего)

1. Австралия – 6-1-3 (10)

2. Китай – 5-1-2 (8)

3. Россия – 3-1-2 (6)

4. Италия – 2-1-2 (5)

5. Украина – 1-5-2 (8)

6. Великобритания – 1-4-1 (6)

7. Бразилия – 1-1-2 (4)

8. Нидерланды – 1-1-0 (2)

9-11. Чили – 1-0-0 (1)

9-11. Сингапур – 1-0-0 (1)

9-11. Израиль – 1-0-0 (1)

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