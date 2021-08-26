Огромную щуку весом в 8,5 кг поймал рыбак в Новосибирске

В деревне Пристань-Почта в Колыванском районе Новосибирской област иАндрей Балацкий поймал щуку весом в 8,5 кг. Об этом он сообщил в группе «Рыбалка в Новосибирске» в соцсети «ВКонтакте».
Как рассказал сибиряк, рыбку ловили на джин, воблеры и даже железо. А огромная щука попалась на троллинг. Вместе с огромной щукой рыбак вытащил два судака весом по два киллограмма.
Группа «Рыбалка в Новосибирске» организовала небольшой розыгрыш для жителей региона. После этого многие активнее стали публиковать то, что им удалось добыть. Так, рыбак с самой лучшей добычей может получить набор воблеров и силикона.
Пока по килограммам лидирует Андрей Балацкий с щукой весом в 8,5 кг, а позже мужчина снова заявил о себе, опубликовав новый трофей с рыбалки – огромного судака.