Огромную щуку весом в 8,5 кг поймал рыбак в Новосибирске
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Огромную щуку весом в 8,5 кг поймал рыбак в Новосибирске

10:28:348/26/2021Фото: vk.com/fishingsibru
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Группа «Рыбалка в Новосибирске» организовала небольшой розыгрыш для жителей региона. После этого многие активнее стали публиковать то, что им удалось добыть. Так, рыбак с самой лучшей добычей может получить набор воблеров и силикона.

Пока по килограммам лидирует Андрей Балацкий с щукой весом в 8,5 кг

В деревне Пристань-Почта в Колыванском районе Новосибирской област иАндрей Балацкий поймал щуку весом в 8,5 кг. Об этом он сообщил в группе «Рыбалка в Новосибирске» в соцсети «ВКонтакте».

Как рассказал сибиряк, рыбку ловили на джин, воблеры и даже железо. А огромная щука попалась на троллинг. Вместе с огромной щукой рыбак вытащил два судака весом по два киллограмма.
Группа «Рыбалка в Новосибирске» организовала небольшой розыгрыш для жителей региона. После этого многие активнее стали публиковать то, что им удалось добыть. Так, рыбак с самой лучшей добычей может получить набор воблеров и силикона.

Пока по килограммам лидирует Андрей Балацкий с щукой весом в 8,5 кг, а позже мужчина снова заявил о себе, опубликовав новый трофей с рыбалки – огромного судака.

Хороший улов

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