Можно ли работать в огороде и ходить на кладбище в Отдание Праздника Преображения Господня 26 августа?

В день 26 августа в народе отмечали праздник Тихон Страстной - в честь почитания преподобного Чудотворца Тихона Задонского. Также особым образом праздновали икону Богородицы Семистрельная. Однако в храме проводилась специальная служба, посвященная Отданию Преображения Господня - сегодня последний день попразднства этого великого двунадесятого праздника.
Церковный запрет сегодня был только один - на нарушение Успенского поста, который уже завтра заканчивается. В этот праздник Отдания Преображения не существует послаблений в питании - нельзя есть рыбу, мясо, яйца и молочные продукты. Запрещено ссорить и ругаться, обижать ближних.
В народе по приметам сложились собственные обязательные дела и запреты дня.
Так, сегодня строго нельзя было работать в огороде и посещать лес с любой целью. Ослушавшихся могли ждать бесконечные несчастья и заболевания. А потому все время сегодня посвящали защите от нечисти, наводя чистоту во всех тех постройках, что были на дворе - в том числе и в самом доме. Очищенные и расхламленные помещения окуривали чертополохом и окропляли святой водой, заговаривали сено от гниения.
А вот на кладбище полагалось сегодня обязательно сходить. Сегодня люди брали туда с собой ягодный пирог и вареные яйца. Кусочек пирога и одно яйцо полагалось оставить на могиле, остальное съесть на кладбище, потому что домой приносить оттуда ничего нельзя. Неизвестно, откуда повелась такая традиция, однако в церкви напоминают, что еду запрещено приносить на могилы - это не православные, а языческие традиции и неуважение у душе усопшего.
Запрещалось сегодня также перечить старшим, даже если они были неправы, а женщинам запрещалось рукоделие в любом виде.