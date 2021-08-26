Вознаграждение за помощь в розыске сбежавшего из ИВС опасного преступника Мавриди повысили до 1,5 млн рублей
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Вознаграждение за помощь в розыске сбежавшего из ИВС опасного преступника Мавриди повысили до 1,5 млн рублей

11:07:298/26/2021Фото: pixabay.com
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Он обвиняется в совершении убийства, вымогательстве, незаконном лишении свободы и в побеге из-под стражи.

тюрьма колония
Министерство внутренних дел РФ увеличило до 1 млн 500 тыс. рублей вознаграждение за помощь в розыске Александра Мавриди

МВД повысило вознаграждение за помощь в розыске сбежавшего из ИВС в Истре Александра Мавриди с 1 млн рублей до 1,5 млн рублей.

- Министерство внутренних дел РФ увеличило до 1 млн 500 тыс. рублей вознаграждение за помощь в розыске Мавриди Александра Николаевича, 16.01.1971 г. р., который обвиняется в совершении убийства, вымогательства, незаконного лишения свободы и в побеге из-под стражи, - говорится в сообщении правоохранителей.

Предварительно установлено, что в ноябре 2020 года Мавриди на территории Московской области убил человека с использованием арбалета.

Напомним, 6 августа 2021 года обвиняемый совершил побег из ИВС ОМВД России по г. о. Истра Московской области. До сих пор о его местонахождении ничего неизвестно.

Всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении разыскиваемого, полиция просит незамедлительно обратиться по телефонам 02, (495) 994-50-64, (495) 609-77-06.

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