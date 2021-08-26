Новый автобус за 2,1 млн рублей выйдет на дороги Бердска осенью 2021 года
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
26.08
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Новый автобус за 2,1 млн рублей выйдет на дороги Бердска осенью 2021 года

11:33:488/26/2021Фото: pixabay.com
0

На какой именно маршрут направят новый транспорт, пока неизвестно. Но автобус вместит в себя 39 человек, а сидячих мест будет 18.

дачное расписание
Автобус приобретается за счёт бюджетных средств

Горадминистрация Бердска решилась на покупку автобуса для АТП города. Согласно данным на портале госзакупок, начальная стоимость автобуса составит 2,1 млн рублей. Как рассказали "Курьер. Среда. Бердск" в мэрии, автобус купят на бюджетные деньги и он будет перевозить пассажиров по Бердску. Предполагается, что новенький автобус начнет перевозить горожан уже осенью 2021 года. На какой именно маршрут направят новый транспорт, пока неизвестно. Но автобус вместит в себя 39 человек, а сидячих мест будет 18.

Напомним, в 2ГИС произошло обновление в мобильном приложении и на сайте. Теперь отслеживать передвижение общественного транспорта можно в девяти районах Новосибирской области.

Перемещение автобусов и маршруток показано в основных районах региона: Коченёвском, Маслянинском, Мошковском, Черепановском, Новосибирском, Тогучинском, Искитимском и Ордынском. Обновление захватило более чем 100 разных маршрутов.

В компании напомнили, что движение общественного транспорта в самом Новосибирске было доступно на платформе 2ГИС с 2019 года. Теперь жители районов Новосибирской области также смогут пользоваться новой опцией. Как рассказали в 2ГИС, об этом чаще всего просили жители Кольцово, Искитима и Бердска.

Онколог назвал любимый продукт умерших от рака кишечника людей
Сил не хватило: умерла звезда фильма «Москва слезам не верит»
Застреленные и связанные: за неделю в реке найдено более 40 тел
Китай сказал свое слово о Навальном
Трагедия в Москве: братья убили жениха прямо на свадьбе
В Турции разбился российский самолет: погибли все на борту
Умерла 4-летняя дочь знаменитого музыканта
Медведь растерзал 26-летнюю девушку на глазах у ее друзей
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
Потеря для РФ: Елена Стефанович умерла прямо в реанимации
Порошенко облили зеленкой в центре Киева (видео)
Труп на площади в Москве оказался сыном артиста РФ
Пенсионерка покаталась на аттракционе и за минуты погибла
Как убит мэр Кривого Рога: разгадку смерти нашли рядом с трупом
Скончалась 25-летняя участница Олимпиады-2016
Шойгу одной фразой ответил Зеленскому и заставил всех смеяться
Скрытый признак скорой смерти: не игнорируйте его
автобусосеньПАТП
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Как вам бердские автобусы?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

БердскНовый автобус за 2,1 млн рублей выйдет на дороги Бердска осенью 2021 года
11:33:48 8/26/2021
Новый автобус за 2,1 млн рублей выйдет на дороги Бердска осенью 2021 года
Можно ли работать в огороде и ходить на кладбище в Отдание Праздника Преображения Господня 26 августа?
11:20:02 8/26/2021
Можно ли работать в огороде и ходить на кладбище в Отдание Праздника Преображения Господня 26 августа?
Вознаграждение за помощь в розыске сбежавшего из ИВС опасного преступника Мавриди повысили до 1,5 млн рублей
11:07:29 8/26/2021
Вознаграждение за помощь в розыске сбежавшего из ИВС опасного преступника Мавриди повысили до 1,5 млн рублей
Ольга Бузова рассказала о новом реалити-шоу "Звезды в Африке"
11:04:29 8/26/2021
Ольга Бузова рассказала о новом реалити-шоу "Звезды в Африке"
«Черти женятся»: Торнадо в Алтае попало на видео
10:57:47 8/26/2021
«Черти женятся»: Торнадо в Алтае попало на видео
Паралимпиада-2020: Медальный зачет по сборным со всего мира на играх в Токио
10:43:58 8/26/2021
Паралимпиада-2020: Медальный зачет по сборным со всего мира на играх в Токио
Правила начисления выплат и пособий изменятся в России до конца 2021 года
10:43:00 8/26/2021
Правила начисления выплат и пособий изменятся в России до конца 2021 года
Огромную щуку весом в 8,5 кг поймал рыбак в Новосибирске
10:28:34 8/26/2021
Огромную щуку весом в 8,5 кг поймал рыбак в Новосибирске
26 августа - Отдание Праздника Преображения Господня: категорические запреты дня и три очень важных дела для каждого
10:20:51 8/26/2021
26 августа - Отдание Праздника Преображения Господня: категорические запреты дня и три очень важных дела для каждого
Бердск"Хозяин города хочет денег": Запретить частную мусорную свалку под Бердском пообещала депутат Госдумы Вера Ганзя. Смотрите видео
10:10:47 8/26/2021
"Хозяин города хочет денег": Запретить частную мусорную свалку под Бердском пообещала депутат Госдумы Вера Ганзя. Смотрите видео