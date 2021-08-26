Новый автобус за 2,1 млн рублей выйдет на дороги Бердска осенью 2021 года

Горадминистрация Бердска решилась на покупку автобуса для АТП города. Согласно данным на портале госзакупок, начальная стоимость автобуса составит 2,1 млн рублей. Как рассказали "Курьер. Среда. Бердск" в мэрии, автобус купят на бюджетные деньги и он будет перевозить пассажиров по Бердску. Предполагается, что новенький автобус начнет перевозить горожан уже осенью 2021 года. На какой именно маршрут направят новый транспорт, пока неизвестно. Но автобус вместит в себя 39 человек, а сидячих мест будет 18.
Напомним, в 2ГИС произошло обновление в мобильном приложении и на сайте. Теперь отслеживать передвижение общественного транспорта можно в девяти районах Новосибирской области.
Перемещение автобусов и маршруток показано в основных районах региона: Коченёвском, Маслянинском, Мошковском, Черепановском, Новосибирском, Тогучинском, Искитимском и Ордынском. Обновление захватило более чем 100 разных маршрутов.
В компании напомнили, что движение общественного транспорта в самом Новосибирске было доступно на платформе 2ГИС с 2019 года. Теперь жители районов Новосибирской области также смогут пользоваться новой опцией. Как рассказали в 2ГИС, об этом чаще всего просили жители Кольцово, Искитима и Бердска.