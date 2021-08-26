Быстрыкин потребовал доложить о деле по избиению сына певца Стаса Пьехи
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Быстрыкин потребовал доложить о деле по избиению сына певца Стаса Пьехи

2:27:238/26/2021Фото: СК РФ
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На ребенка напала соседка из-за порванного надувного бассейна.

СК продолжает расследование дела об избиении

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин потребовал доложить о расследовании уголовного дела об избиении сына певца Стаса Пьехи.

- Председатель СК России Александр Иванович Бастрыкин затребовал доклад о проведенных следственных действиях по делу об умышленном причинении легкого вреда здоровью семилетнего ребенка в Выборгском районе Ленинградской области, - сообщили в СК.

Напомним, все произошло 18 июля. На 7-летнего сына певца напала соседка из-за того, что ребенок случайно повредил ей надувной бассейн. У него диагностировали черепно-мозговую травму и ушибы, сообщил ранее адвокат Сергей Жорин, который представляет интересы семьи артиста. 

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