После похорон зверски убитой Насти Муравьевой раздали детям игрушки со стихийного мемориала
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После похорон зверски убитой Насти Муравьевой раздали детям игрушки со стихийного мемориала

4:34:478/28/2021Фото: Соцсети
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Проститься с 8-летней девочкой пришло множество людей, в память о ней в небо запустили белые воздушные шары.

Мемориал в память Насти Муравьевой разобрали после ее похорон

В Тюмени разобрали стихийный мемориал, который возник после того, как была найдена убитой восьмилетняя девочка.

Игрушки с места памяти ребенка были розданы детям и переданы в центр для многодетных семей. Об этом рассказал координатор Гуманитарного добровольческого корпуса по Тюменской области Владислав Шевельдин.

- Сегодня игрушки с мемориала частично раздали детям, а часть отдали в центр для многодетных семей, - рассказал Шевельдин для ТАСС.

Сегодня, 28 августа Тюмень попрощалась с Настей Муравьевой, сообщал "Курьер. Среда. Бердск". На ее похороны пришло множество людей, в память о погибшей девочке в небо запустили белые воздушные шары.

30 июня Настя Муравьева вышла из дома и больше не вернулась, 19 августа тело ребенка было найдено у озера Оброчное.

В изнасиловании и убийстве девочки признался 40-летний местный житель Виталий Бережной. По его словам, он в состоянии алкогольного и наркотического опьянения увидел ребенка, сидящего в подъезде, заманил к себе домой, после чего изнасиловал и задушил, сообщал "Курьер. Среда. Бердск".

Бережной проведет под стражей пока до 25 октября.

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