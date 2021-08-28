После похорон зверски убитой Насти Муравьевой раздали детям игрушки со стихийного мемориала

В Тюмени разобрали стихийный мемориал, который возник после того, как была найдена убитой восьмилетняя девочка.
Игрушки с места памяти ребенка были розданы детям и переданы в центр для многодетных семей. Об этом рассказал координатор Гуманитарного добровольческого корпуса по Тюменской области Владислав Шевельдин.
- Сегодня игрушки с мемориала частично раздали детям, а часть отдали в центр для многодетных семей, - рассказал Шевельдин для ТАСС.
Сегодня, 28 августа Тюмень попрощалась с Настей Муравьевой, сообщал "Курьер. Среда. Бердск". На ее похороны пришло множество людей, в память о погибшей девочке в небо запустили белые воздушные шары.
30 июня Настя Муравьева вышла из дома и больше не вернулась, 19 августа тело ребенка было найдено у озера Оброчное.
В изнасиловании и убийстве девочки признался 40-летний местный житель Виталий Бережной. По его словам, он в состоянии алкогольного и наркотического опьянения увидел ребенка, сидящего в подъезде, заманил к себе домой, после чего изнасиловал и задушил, сообщал "Курьер. Среда. Бердск".
Бережной проведет под стражей пока до 25 октября.