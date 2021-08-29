Варенье из сосновых шишек

О существовании варенья из шишек знает каждый, но вот пробовали его далеко не все. В сравнении с другими плодами побеги сосны незаслуженно пользуются меньшей популярностью в качестве ингредиента для заготовок. Возможно, это объясняется тем, что хозяйки в первую очередь пытаются сохранить урожай, в который были вложены собственные труды. А на дары леса у них уже не остается ни времени, ни сил.
Но если вы его все же выкроите, то разочарованными точно не останетесь. Варенье из шишек или сосновый мед обладает замечательным вкусом, ароматом и является лечебным продуктом. Особенно хорошо это лакомство справляется с заболеваниями дыхательным путей. Ведь шишки — природный антибиотик, они оказывают отхаркивающее действие и повышают иммунитет. А приготовить чудесный сосновый мед совсем несложно.
Рецепт варенья из сосновых шишек
Шишки, собранные в лесу тщательно промойте, залейте ледяной водой и поставьте в холодильник. Когда они пролежат так всю ночь, можно отправлять сосновые побеги на плиту, залив водой. Первый отвар доводят до кипения, сливают. И сразу варят шишки во второй раз. В это время отмерьте необходимое количество сахара , оно будет зависеть от массы сосновых побегов и желаемого результата. Если вы хотите получить густое варенье консистенции джема, то на каждый килограмм шишек возьмите 3 кг сахара. Его всыпают в воду из расчета 100 гр на 80 мл.
Ставят на медленный огонь, помешивают . Когда у вас получится слегка тягучий сироп, достаньте шишки из второго отвара и отправьте их в воду с сахаром. Варенье нужно будет готовить около полутора-двух часов на очень медленном кипении. Периодически будет появляется пена, ее требуется снимать. За двадцать минут до готовности выдавите в варенье лимон. На три килограмма сахара хватит сока одного крупного лимона. Затем горячее варенье разливают в стерилизованные банки, накрывают крышками, которые предварительно подержали над паром, и закручивают. Хранят в теплом прохладном месте.
Отметим, что для приготовления десерта из сосновых побегов нужно брать молодые шишки зеленого цвета. Именно в них содержится больше всего пользы. Но и варенье в итоге получится настолько богато микроэлементами, что злоупотреблять им нельзя. Это не то угощение, которое уплетают за обе щеки. Две-три ложечки соснового меда в день поддержат ваше здоровье на высоте всю зиму. И не забудьте поделиться лакомством с гостями, ведь вкусное варенье из шишек — это предмет гордости любой хозяйки. В Болгарии, кстати, сосновый мед — один из самых любимых домашних десертов. В России же варенье из шишек наиболее популярно в Сибирском регионе.