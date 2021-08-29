Что делать с освященными Орехами после Третьего Спаса? Кого ими угощать?
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Что делать с освященными Орехами после Третьего Спаса? Кого ими угощать?

12:20:168/29/2021Фото: piqsels
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Если вы последуете традиции святить орехи на Третий Спас, то рекомендуем и поступить с ними в дальнейшем так же, как делали в старину.

орехи
Жадничать сегодня строго запрещено

Издавна на Руси 29 августа было принято святить орехи,  ведь не зря праздник, приходящийся на этот день, так и называют —  “Ореховый Спас”. Конечно, у наших предков не было лабораторий, в которых можно было бы точно узнать химический состав чего угодно, однако славяне догадывались, что орех —  это очень полезный продукт.

Горсточка орехов, взятых в поле, служила земледельцам подмогой в тяжелой работе. К тому же, орехи можно есть сырыми, не тратя время на готовку, и они довольно долго хранятся. Названных причин было достаточно, чтобы ценить урожай орехов практически так же, как урожай хлеба. Не зря же эти два продукта в русских приметах и суевериях все время оказывались как-то связаны. Например, говорили, что, если в нынешнем году в лесах много орехов, то в следующем  богато уродится хлеб.

К слову, много позже,  знаменитый селекционер Иван Мичурин назовет хлебом будущего грецкие орехи. Но вернемся к тем временам, когда эта культура на Руси еще не прижилась. Что же именно несли освящать в церковь? Урожай, снятый с орешника —  кустарника, который обильно произрастает в зоне лесостепей.

Считалось, что именно к 29 августа плоды орешника до конца созревают. Суеверные люди даже наделяли их в этот день некой особенной целебной силой. Поэтому на Ореховый Спас обязательно ходили в лес. Но что же делали с плодами, которые после сбора уже были освящены в церкви? В старину такой вопрос точно не стоял: конечно, ценные продукты употребляли в пищу. Их давали детям в качестве перекусов, больным — в качестве лекарства. Делились орехами с теми, кому, например, тяжело было сходить за ними в лес. И еще орехами угощали нищих. Тем более, что на Третий Спас обязательно нужно подать милостыню, в этот день нельзя отказывать в помощи, когда о ней просят.

А вечером дома из  освященных орехов делали праздничные блюда, например, посыпали ими печеные яблоки, ели орехи с медом. Если вы последуете традиции святить орехи на Третий Спас, то рекомендуем и поступить с ними в дальнейшем так же, как делали в старину. Церковь тоже вполне одобряет угощение друг друга орехами, это лучше, чем забросить плоды в дальний угол. Хотя и такой поступок, строго говоря, не будет считаться грехом. Ведь четких религиозных указаний, что делать с освященными орехами после Третьего Спаса, не существует. Но все же ни у одного верующего, наверное, не поднимется рука выкинуть их на помойку.

Кстати, вы можете отнести в храм любые орехи: грецкий, фундук, кедровые и даже совсем экзотические плоды наподобие кешью или бразильского ореха. Церковь не запрещает никакой из этих вариантов. Главное, чтобы вы приходили в храм с открытым сердцем и искренней молитвой. 

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