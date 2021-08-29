Работа после выхода на пенсию спасает от старческого слабоумия
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Работа после выхода на пенсию спасает от старческого слабоумия

9:07:298/29/2021Фото: pxhere.com
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Участие на рынке труда до 67 лет замедляет когнитивное снижение и защищает от когнитивных нарушений, например, вызванных болезнью Альцгеймера.

скамейка, мужчина и женщина
Во многих странах правительства приняли политику повышения установленного законом пенсионного возраста

Отсрочка выхода на пенсию защищает от когнитивного спада. Благоприятный эффект связан с замедлением снижения когнитивных функций, а не с усилением когнитивных функций. Именно это и обнаружило недавнее исследование MPIDR Анджело Лоренти и его коллег, проанализировав данные Исследования здоровья и пенсионного обеспечения США.

Участие на рынке труда до 67 лет замедляет когнитивное снижение и защищает от когнитивных нарушений, например, вызванных болезнью Альцгеймера. Этот защитный эффект сохраняется независимо от пола, образования или профессионального уровня. Эти результаты были недавно опубликованы в журнале SSM Population Health, пишет medicalxpress.com.

Команда исследователей с Джо Мхайри Хейл, Маартен Дж. Бийлсма и Анджело Лоренти, все они связаны с Институтом демографических исследований Макса Планка (MPIDR) в Ростоке, Германия, использовали данные исследования здоровья и пенсионного обеспечения более чем 20 000 жителей США. Американцы в возрасте от 55 до 75 лет, которые работали на рынке труда в период с 1996 по 2014 год.

Существуют изменяемые предикторы когнитивной функции на протяжении жизни.

По мере старения населения растет беспокойство по поводу увеличения распространенности болезни Альцгеймера. Поскольку от болезни Альцгеймера нет лекарства, важно понимать влияние на когнитивные функции на протяжении всей жизни , уделяя особое внимание изменяемым факторам риска.

«В этом исследовании мы подходим к выходу на пенсию и когнитивным функциям с точки зрения того, что они оба подходят к концу долгого жизненного пути», - говорит Анджело Лоренти. "Он начинается с социального происхождения человека по этнической принадлежности, полу и социальному и экономическому статусу в раннем детстве, продолжается с уровня образования и профессиональной подготовки и поведения в отношении здоровья и продолжается вплоть до более непосредственных факторов, таких как статус партнерства и психическое и физическое здоровье. Здоровье. Все эти виды факторов накапливаются и взаимодействуют на протяжении всей жизни, влияя как на когнитивные функции, так и на возраст выхода на пенсию ».

Каковы последствия для здоровья откладывания выхода на пенсию?

«Мы исследовали, как демографические изменения влияют на социальную динамику и динамику рынка труда» , - говорит Анджело Лоренти. Во многих странах правительства приняли политику повышения установленного законом пенсионного возраста. Вот почему важно понять, может ли выход на пенсию в более старшем возрасте иметь последствия для здоровья, особенно для когнитивной функции. «Наше исследование предполагает, что отсрочка выхода на пенсию может иметь случайные непредвиденные последствия», - говорит Лоренти.

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