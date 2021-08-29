Первые заморозки в сентябре 2021 года: точный прогноз на первый месяц осени
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Первые заморозки в сентябре 2021 года: точный прогноз на первый месяц осени

9:20:228/29/2021Фото: piqsels
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Меньше всего зависти вызовут  северные районы страны. В Архангельской и Мурманской области, а также в Карелии пройдет много дождей.

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Заморозки на Таймыре уже в сентябре будут серьезными

Лето 2021 оказалось аномальным для многих регионов России. Так, на Урале в августе был побит температурный максимум вековой давности,  на черноморских курортах страны прошли небывалые ливни, которые привели к печальным последствиям. Между тем, специалисты Гидрометцентра уже составили предварительный прогноз на сентябрь и рассказали, запомнится ли он температурными рекордами.

В целом синоптики обещают россиянам достаточно теплую осень. В первый месяц сезона в Московском регионе ртутные столбики поднимутся выше климатической нормы на 0,5- 1 градусов. 6-8 сентября температура днем может достигать 20 градусов тепла. В ночные часы тоже будет довольно комфортно — +14 градусов. Но уже во второй половине сентября столицу постепенно окутает циклон, что приведет к похолоданию до +5 градусов. Что касается дождей, то их будет в Москве и в Подмосковье много весь месяц. Примерно такие же температурные перепады, по словам метеорологов, ожидают и жителей Ленинградской области. 

Теплее всего, как обычно, окажется на южных курортах. В сентябре там начнется бархатный сезон. В Краснодарском крае, Крыму, Астраханской области температура будет достигать +28 градусов, при этом будет сухо, безветренно и  солнечно. Черноземью за такими показателями не угнаться: там средние показатели сентября ожидаются на уровне +17—+22 градуса. Еще прохладнее будет в на Урале — +13-+18 градусов, что тоже довольно неплохо для данного региона. 

На Дальнем востоке метеорологи предсказывают первую половину осени теплее обычного: температурный режим установиться на отметке +15-+17 градусов. При этом пройдет много дождей. 

В Сибири лето не захочет быстро отступать. В первые дни сентября будет тепло и сухо — до +23 градусов. Вот только продержаться такие значения совсем недолго из-за циклона: столбики термометров начнут опускаться вниз и дойдут до +12 градусов. 

А вот меньше всего зависти вызовут  северные районы страны. В Архангельской и Мурманской области, а также в Карелии пройдет много дождей. Средняя температура сентября там ожидается на уровне +9—+13 градусов. На Таймыре и Эвенки в сентябре будут уже заморозки, но, только ночью: ртутные столбики опустятся до -2 градусов. Днем при этом останется уверенный плюс до 10 градусов. Еще холоднее погоду метеорологи предсказывают для Магаданской области и Чукотки: туда придут сентябрьские заморозки до -10 ночью. Днем установится температура на уровне + 5 градусов. 

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