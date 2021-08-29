Как россиянам сберечь денежные накопления, советует эксперт

Ускорение роста инфляции в мире, которое может произойти, приведет к тому, что не останется валют, способных защитить граждан от потери накопленных средств.
Валюты всех стран пострадают и никто не станет сдерживать данный процесс, чтобы оставаться конкурентоспособным на мировом рынке. Об этом рассказал Андрей Верников, возглавляющий департамент инвестиционного анализа и обучения ИГ "Универ Капитал" для "Прайм".
По словам специалиста, возможно, что менее всего пострадают накопления в долларах, потому что среди всех государств у США самая большая возможность подъема ключевой ставки.
Как сделать так, чтобы накопленные деньги не обесценились — вопрос, который волнует граждан все время и перерастает в философию. Специалист по финансам предлагает вкладывать накопления в улучшение качества своей жизни, до того, как инфляция достигнет более высоких показателей.
- Если кому-то нужны кладовые помещения или гараж — самое время купить эти объекты и повысить качество жизни. Если нужна квартира большая по площади, то ее тоже надо купить, — поясняет он.
Андрей Верников сообщает, что покупка недвижимости не является спасением от инфляции, но в условиях жесткой денежной политики, вложение в недвижимость обгонит этот рост.
Также специалист рекомендует вкладывать деньги в любые материальные активы. Цены на золото и серебро при этом растут ступеньками, поэтому их стоимость растет не сразу, а постепенно.
- Вложения в акции растущих бизнесов, к примеру, в акции Сбербанка — хорошая идея. Но надо иметь в виду, что в тот момент когда инфляция разгонится, многие компании не смогут генерировать прибыль и платить большие дивиденды, и такие акции будут плохой защитой, - предупредил эксперт