Как россиянам сберечь денежные накопления, советует эксперт
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29.08
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Как россиянам сберечь денежные накопления, советует эксперт

10:59:478/29/2021Фото: Pixabay
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Инфляция, которая растет не только в России, а и во всем мире, может "Съесть" накопленные средства. Что делать?

Сохранить деньги можно вкладывая в улучшение своей жизни

Ускорение роста инфляции в мире, которое может произойти, приведет к тому, что не останется валют, способных защитить граждан от потери накопленных средств.

Валюты всех стран пострадают и никто не станет сдерживать данный процесс, чтобы оставаться конкурентоспособным на мировом рынке. Об этом рассказал Андрей Верников, возглавляющий департамент инвестиционного анализа и обучения ИГ "Универ Капитал" для "Прайм".

По словам специалиста, возможно, что менее всего пострадают накопления в долларах, потому что среди всех государств у США самая большая возможность подъема ключевой ставки.

Как сделать так, чтобы накопленные деньги не обесценились — вопрос, который волнует граждан все время и перерастает в философию. Специалист по финансам предлагает вкладывать накопления в улучшение качества своей жизни, до того, как инфляция достигнет более высоких показателей.

- Если кому-то нужны кладовые помещения или гараж — самое время купить эти объекты и повысить качество жизни. Если нужна квартира большая по площади, то ее тоже надо купить, — поясняет он.

Андрей Верников сообщает, что покупка недвижимости не является спасением от инфляции, но в условиях жесткой денежной политики, вложение в недвижимость обгонит этот рост.

Также специалист рекомендует вкладывать деньги в любые материальные активы. Цены на золото и серебро при этом растут ступеньками, поэтому их стоимость растет не сразу, а постепенно.

- Вложения в акции растущих бизнесов, к примеру, в акции Сбербанка — хорошая идея. Но надо иметь в виду, что в тот момент когда инфляция разгонится, многие компании не смогут генерировать прибыль и платить большие дивиденды, и такие акции будут плохой защитой, - предупредил эксперт

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