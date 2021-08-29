Сожительство признать официальным браком хотят в Госдуме

В Государственную думу внесен законопроект, по которому сожительство может быть признано официальным браком. Для того, чтобы отношения между парой были признаны законными, достаточно пяти лет совместного проживания. А при наличии совместных детей — после двух лет прожитых вместе.
Автором инициативы стал Антон Беляков, он отметил, что многие россияне живут без штампа в паспорте и не разделяют понятий официального брака и сожительства. При этом незарегистрированные отношения очень уязвимы для одного из партнеров.
Для того, чтобы совместное проживание не заканчивалось для одного из гражданских супругов прожитыми зря годами, необходимо придать законный статус отношениям, длившимся достаточно долгое время. А совместно нажитое имущество считать совместной собственностью.
Сожительство должно привлечь к наступлению прав и обязанностей супругов по российскому семейному и гражданскому законодательству.