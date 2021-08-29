Паралимпиада-2020: Медальный зачет по итогам 28 августа на играх в Токио
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Паралимпиада-2020: Медальный зачет по итогам 28 августа на играх в Токио

11:41:328/29/2021Фото: Википедии
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В четвертый день на Паралимпийских играх были разыграны 56 комплектов наград. В медальном зачете первое место занимает Китай, Россия сохраняет третье место.

Сборная России пока сохраняет третье место в медальном зачете

В субботу, 28 августа, проходил очередной день Паралимпийских игр в Токио.

В четвертый день на Паралимпийских играх были разыграны 56 комплектов наград. В медальном зачете первое место занимает Китай, который лидирует и по общему количеству наград (77).

Сборная России пока сохраняет третье место.

Золото 28 августа завоевали: Александр Яремчук (бег на 1500 м), Елена Прокофьева (настольный теннис), Роман Жданов (плавание, 150 м комплекс), Андрей Граничка (плавание, 100 м брасс), бронзу: Александр Костин (бег на 5000 м), Надежда Пушпашева, Раиса Чебаника, Юрий Ноздрунов (все — настольный теннис), Наталья Буткова (плавание, 150 м комплекс), Мария Павлова (плавание, 200 м комплекс), Никита Нагаев и Людмила Васильева (фехтование на колясках), сборная России (стрельба из лука, смешанные команды), Анастасия Соловьева (бег на 400 м).




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