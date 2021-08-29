Худшим качество городской среды в Новосибирске оценил Минстрой

Министерство строительства РФ опубликовала индекс качества городской среды. Среди российских городов Новосибирску присвоен самый худший показатель.
Опираясь на эти данные, которые впервые были опубликованы по итогам 2018 года, местные власти должны обращать внимание на аспекты развития, которые должны быть улучшены, чтобы жизнь в городе была более комфортной, безопасной и интересной.
Балльная индекса предполагает максимальное значение — 360 баллов, при этом 180 баллов — граница, от которой начинаются показатели благоприятно развитых городов. В среднем за 2020 год у российских городов показатель — 177 баллов, что на 4% больше чем в 2019 году.
В таблице указан индекс для Новосибирска — 166 баллов, причем показатели по жилью и прилегающей среде, улично-дорожной сети, озеленению пространства и инфраструктуры не достигают даже половины от установленного критерия.
- Худшие регионы по исполнению: Ненецкий и Чукотский автономные округа, Камчатский край, Татарстан, Тверская, Оренбургская, Ростовская, Новосибирская, Смоленская, Сахалинская, Омская, Магаданская, Мурманская, Калининградская области. Лучшие регионы по исполнению: Амурская, Архангельская, Псковская, Тамбовская, Брянская области, республики Тыва, Мордовия, Дагестан, Ингушетия, Калмыкия, Адыгея, Кабардино-Балкария, Чечня, г. Севастополь, – сообщил замглавы Минстроя Максим Егоров.