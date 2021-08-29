Сеть доставки суши «Ёбидоёби» удалила рекламу с фото афроамериканца после атак националистов
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Сеть доставки суши «Ёбидоёби» удалила рекламу с фото афроамериканца после атак националистов

2:20:278/29/2021Фото: instagram.com/sushiyobidoyobi.moscow
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В Новосибирске извинились за рекламу, но сеть доставки не имеет к этому отношения и назвала произошедшее проявлением слабости.

Удаление рекламы суши по требованию националистов - проявление слабости

Сеть доставки продуктов питания «Ёбидоёби» в Новосибирске удалила из соцсетей рекламу с фотографией афроамериканца в окружении девушек-моделей. После того, как данное изображение появилось в сети, компания была атакована националистами.

Новосибирское отделение сети доставки было против удаления, так как они понимают, что развязывают националистам руки, которые придут к мнению, что данные действия допустимы в цивилизованном обществе и так можно будет поступать со всеми.

- От лица всей компании мы хотим принести извинения за то, что задели общественность нашими фотографиями. Мы удалили весь контент, который вызвал эту шумиху, - заявили в соцсетях от имени «Ёбидоёби».

Атака на компанию и призывы к отказам от заказов были организованы Владиславом Поздняковым, возглавляющим националистической движение «Мужское государство». По сообщению руководства новосибирского филиала компании, удаление фотографий произошло из соображений экономической безопасности, но региональное отделение не имеет к принятию решения отношения.

- Владельцы франшизы в Новосибирске не имеют никакого отношения к этим извинениям. Руководство компании приняло такое решение. Компания сдалась под напором огромных убытков и невозможности спокойно работать. Мы были против, так как это проявление слабости. А также неуважение к тем людям, которые участвовали в этой рекламе. Ну и напоследок потому, что это националисты, теперь они поймут, что так можно со всеми кто в чем-то им не угодил, сообщил Сергей Измайлов, управляющий новосибирским отделением для "Континент-Сибирь".

Владислав Поздняков — известный женоненавистник и националист. После возбуждения против него уголовного дела о возбуждении вражды, он покинул Россию и находится в Польше, откуда продолжает свою «работу» по очернению не понравившихся ему по какой-либо причине россиян. Среди его «жертв» сестры Хачатурян, женщина, усыновившая темнокожего ребенка, и многие другие, кому он попортил жизнь.

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