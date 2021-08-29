Собянин: Учебный год пройдет в очном режиме в московских школах
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
29.08
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Собянин: Учебный год пройдет в очном режиме в московских школах

3:54:398/29/2021Фото: Flickr
0

По словам мэра Москвы, столичные учителя на 80% привиты от коронавируса.

Сергей Собянин заявил, что в Москве школьники будут учится очно

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о том, что московские власти намерены провести весь учебный год в очном формате, он отметил, что на 1 сентября в школах будут работать педагоги, которые на 80% вакцинированы.

- Постараемся, чтобы учебный год прошёл в нормальном режиме с учётом того, что у нас больше 80% педагогов, учителей сделали вакцину, - заявил градоначальник в эфире телеканала «Россия 1».

Уровень обучения в московских школах сохраняется на высоком уровне, несмотря на то, что часть прошедшего учебного года прошла в дистанционном формате. О хороших результатах после сдачи экзаменов стало известно по окончанию года, заявил мэр Москвы.

Ранее Собянин предложил учителям отказаться от ношения масок на уроках. Градоначальник тогда рассказал, что к приему детей в учебные заведения столицы готово все и выразил надежду, что в этом учебном году не придется вводить дистанционный формат обучения.

Реакция болгаров на заявление главы МИД Болгарии про Крым
Массовый бунт в Белоруссии: что происходит
Змея выползла из багажника и убила всю семью с водителем
Россиянка умерла жуткой смертью в Турции
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
Когда наступит бабье лето: прогноз синоптиков
Сколько на самом деле получает учитель в Москве: вся правда
Проигрыш Nord Stream 2 в суде Германии: Песков не стал молчать
Удар в спину: Украина арестовала 13 российских самолетов
учебный годформат обученияпривитые педагогимэрия МосквыСергей Собянин
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Вы рассчитываете на очное обучение?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Профессиональный рафтер утонул во время сплава на самом сложном маршруте на Алтае
3:29:54 8/29/2021
Профессиональный рафтер утонул во время сплава на самом сложном маршруте на Алтае
После зверского убийства Насти Муравьевой оформить опеку над оставшимися детьми хочет их старшая сестра
3:09:33 8/29/2021
После зверского убийства Насти Муравьевой оформить опеку над оставшимися детьми хочет их старшая сестра
БердскПосле пожара в поликлинике прокуратура проверит безопасность в Бердской ЦГБ
2:43:31 8/29/2021
После пожара в поликлинике прокуратура проверит безопасность в Бердской ЦГБ
Сеть доставки суши «Ёбидоёби» удалила рекламу с фото афроамериканца после атак националистов
2:20:27 8/29/2021
Сеть доставки суши «Ёбидоёби» удалила рекламу с фото афроамериканца после атак националистов
ЕГЭ-2022: Экзамены по всем предметам для 11-классников меняет Рособрнадзор
2:08:14 8/29/2021
ЕГЭ-2022: Экзамены по всем предметам для 11-классников меняет Рособрнадзор
БердскПочему не все пенсионеры поучат единовременную выплату в 10 000 рублей, разъяснил ПРФ
1:42:46 8/29/2021
Почему не все пенсионеры поучат единовременную выплату в 10 000 рублей, разъяснил ПРФ
Худшим качество городской среды в Новосибирске оценил Минстрой
1:21:45 8/29/2021
Худшим качество городской среды в Новосибирске оценил Минстрой
Самолет вернулся в аэропорт после взлета в Новосибирск из-за неисправности
1:08:56 8/29/2021
Самолет вернулся в аэропорт после взлета в Новосибирск из-за неисправности
Причина смерти 23-летнего вратаря Александра Шишмарева во время матча стала известна
12:47:04 8/29/2021
Причина смерти 23-летнего вратаря Александра Шишмарева во время матча стала известна
БердскРост смертей от коронавируса на 35% в четвертую волну предсказала главный инфекционист Бердска
12:27:02 8/29/2021
Рост смертей от коронавируса на 35% в четвертую волну предсказала главный инфекционист Бердска