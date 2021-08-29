Собянин: Учебный год пройдет в очном режиме в московских школах

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о том, что московские власти намерены провести весь учебный год в очном формате, он отметил, что на 1 сентября в школах будут работать педагоги, которые на 80% вакцинированы.
- Постараемся, чтобы учебный год прошёл в нормальном режиме с учётом того, что у нас больше 80% педагогов, учителей сделали вакцину, - заявил градоначальник в эфире телеканала «Россия 1».
Уровень обучения в московских школах сохраняется на высоком уровне, несмотря на то, что часть прошедшего учебного года прошла в дистанционном формате. О хороших результатах после сдачи экзаменов стало известно по окончанию года, заявил мэр Москвы.
Ранее Собянин предложил учителям отказаться от ношения масок на уроках. Градоначальник тогда рассказал, что к приему детей в учебные заведения столицы готово все и выразил надежду, что в этом учебном году не придется вводить дистанционный формат обучения.