У Водолея, Овна и Козерога вспыхнет любовь к новому человеку во время трина Марса и Урана с 29 августа 2021 года

Три знака зодиака, которым нужно встречаться с другими людьми, обнаружат, что Марс в трине с Ураном 29 августа не сможет сопротивляться открытию своих сердец для исследований.
Одна из причин, по которой кажется, что некоторым из нас нужно встречаться с другими людьми во время Марса в трине с Ураном, является то, что этот транзит вызывает очень сильное желание что-то изменить, пишет yourtango.com.
В то время как он делает свою самую очевидную работу в сфере любви и романтики, он охватывает широкий круг тем. Что известно, так это то, что для многих из нас это событие вызовет потребность в разнообразии.
Это не обмануть. Речь идет не об измене супругу или свидании, а о соображении: «Может, мне стоит увидеться с кем-нибудь еще». Это очень откровенно, и здесь нет лжи. Этот транзит не выявит обмана, а скорее истины, с которой нужно столкнуться.
Марс в трине с Ураном в знаке зодиака Телец приносит нам динамическую энергию и готовность пробовать новое. Возможно, сейчас самое время выразить это желание своему партнеру, если он у вас есть.
Поскольку этот переход раскрывает положительную сторону изменений, вы можете быть удивлены, увидев, как отреагирует ваш партнер. Это отличный сезон для полиаморных авантюристов и тех, кто желает расширить свой кругозор в любви и сексе.
Знаки зодиака, которым необходимо встречаться с другими людьми во время трина Марса и Урана, начиная с 29 августа 2021 года:
Овен (21 марта - 19 апреля)
Марс в энергии Девы может быть очень сексуальным и очень агрессивным - когда в Трине с Ураном появляется радость и воображение. Для Овна это комбо означает успех.
Вы будете очень удивлены во время этого перехода, потому что ваши нервные, но замечательные навыки говорить правду будут встречены с принятием и терпимостью.
Это означает, что если вы заинтересованы в налаживании отношений, человек, с которым вы сейчас связаны, вполне может быть полностью в них вовлечен.
Здесь нет никаких препятствий. Вы будете очень взволнованы будущими перспективами, особенно если вы собираетесь получить от партнера сигнал «все чисто».
Здесь не о чем беспокоиться, и если вы действительно хотите встречаться с другими людьми, вы сможете сделать это с чистой совестью.
Козерог (22 декабря - 19 января)
Как и Овен, вы очень восприимчивы к энергии Марса. Он пробуждает ваш дух и воодушевляет - вам нравится энергия, которую он дает, и вы чувствуете себя молодым и живым.
Уран творит чудеса в этом конкретном событии, так как дает вам смелость взять свои мечты и воплотить их в жизнь. Так вот, это настоящий поступок Козерога.
Как это проявляется во время этого перехода, заключается в том, что вам необходимо выразить свое отношение к моногамии и приверженности.
Хотя это может показаться более безопасным и надежным, но оно также кажется утомительным и отталкивающим. Если вы встречаетесь с кем-то , прямо сейчас у вас, вероятно, появится импульс быть с кем-то другим.
Вам кажется правильным двигаться дальше. Теперь, в отличие от Овна, вас могут не встретить с таким же принятием своих желаний, однако это не изменит ваше мнение. Выйдете ли вы за рамки отношений или нет, решать вам.
Водолей (20 января - 18 февраля)
Одна из медвежьих услуг, которую вы сделали себе, Водолей, заключается в том, что вы просрочили прием у тех, кого встречаете прямо сейчас. Вы погрузились в рутину, в которой ничего не меняется, и все участники ничего не говорят об этом.
Это не совсем для вас Водолей, и когда сбивает Марс в трине с Ураном, вы внезапно видите, что это не совсем то, что вы хотели. Куда делась непосредственность? Куда делся горячий секс и интимная связь?
Он ушел в страну скуки, где ничего не растет и все остается прежним. Вы больше не можете отрицать это - вы хотите большего. Имейте в виду, дело не в том, чтобы ВЫЙТИ. Речь идет о желании разнообразия - нового человека, нового ума - черт возьми, нового тела, к которому можно прикоснуться и к которому можно прикоснуться.
Это физическая потребность в изменениях, которая пробуждается внутри вас и подталкивает вас туда, где вы хотите быть с кем-то другим.