Почему вас часто критикуют на работе: четыре причины и что с этим делать?
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29.08
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Почему вас часто критикуют на работе: четыре причины и что с этим делать?

9:39:458/29/2021Фото: pxfuel.com
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Конструктивная критика - это источник ценной информации, который позволяет вам личностно и профессионально расти, завоевывать доверие и совершенствовать свои знания.

мужчина, ноутбук

Важно научиться принимать критику и прислушиваться к отзывамРаспространенный страх, который вы можете испытывать как лидер или начинающий лидер, - это ожидание критики и умение реагировать на нее.

После того, как вы выразите свое мнение и выступите в роли лидера мнений, дадите совет, прокомментируете пост или пройдете собеседование в качестве эксперта, вы столкнетесь с риском отказа, пишет yourtango.com.

У вас может быть тенденция сдерживать то, что вы хотите сказать, или оставаться скромным или безопасным, чтобы вам не пришлось открываться для этой критики.

Важно научиться принимать критику и прислушиваться к отзывам.

Как критика может иметь для вас большую ценность в личной и профессиональной жизни?

Что стоит за этими отзывами и как вы их оцениваете?

Почему критика часто звучит так негативно?

Конструктивная критика - это источник ценной информации, который позволяет вам личностно и профессионально расти, завоевывать доверие и совершенствовать свои знания.

Ваша первая реакция может заключаться в том, чтобы съежиться при виде этого и занять оборонительную позицию, когда вы получите отрицательные комментарии.

Когда кто-то дает вам обратную связь, он делает это не зря. Но их отзывы могут быть восприняты как отрицательные из-за их эмоционально заряженной реакции на ваше сообщение.

Вместо того, чтобы тратить время на то, чтобы сформулировать четкий вопрос или сформулировать свою точку зрения, они могут наброситься на вас, в основном потому, что вы связались с ними на личном уровне, что заставило их осознать то, чем они недовольны или что конфликтует с их верования.

Если вы определите, почему они вынуждены давать комментарии, вы можете взять потенциально негативную ситуацию и превратить ее в понимание , которое поможет вам улучшить ситуацию .

Вот 4 причины, по которым люди могут вас критиковать.

1. Они хотят большей ясности.

То, что вы сказали, было недостаточно, чтобы они приняли решение о том, что делать с вашей информацией. Они относятся к вашему сообщению, но нуждаются в дополнительных указаниях или совете, чтобы помочь со следующим шагом.

Поэтому они разочарованы.

2. То, что вы сказали, не соответствует их убеждениям.

Они подходят к столу с различной информацией и опытом, которые для них верны и знакомы.

Когда вы говорите что-то, что не соответствует их убеждениям, они не соглашаются и хотят бросить вам вызов.

3. Они чувствуют себя обделенными и неважными.

Одна из самых насущных человеческих потребностей - чувствовать свою значимость для кого-то другого.

Если кто-то чувствует, что эта потребность не удовлетворяется, он высказывается, чтобы привлечь внимание, чтобы почувствовать себя важным и заметным.

4. Ваш успех - это их отражение.

Они видят в вас успех и начинают сравнивать свой успех с вашим . Возможно, вы напомнили им, что они не достигли того, чего хотели, и это заставляет их чувствовать себя неудачниками.

Таким образом, вместо того, чтобы укреплять и поддерживать вас, они предпочитают унижать вас, чтобы заставить их чувствовать себя лучше и выглядеть успешными.

Когда вы научитесь принимать критику, вы должны задать себе эти 4 вопроса, чтобы получить пользу от отрицательной обратной связи.

«Чего этот человек надеется достичь, отправив это сообщение?»

"Где я могу быть более ясным в своем общении?"

«Что я могу узнать из сообщения, которое передается?»

«Как мы можем использовать эту информацию для роста или улучшения?»

Обратная связь подобна золоту, и если вы считаете ее ценной, а не осуждающей, то можете использовать ее себе на пользу.

Обратная связь - это подарок от кого-то, кто достаточно заботится о том, чтобы сказать вам, что что-то не так. Это позволяет узнать, что вы делаете правильно и где можно улучшить.

Лучше получить отрицательную обратную связь, чем вообще отказаться от нее

Передавая более определенное сообщение , вы можете создать ценность.

Если вы остаетесь расплывчатыми и безопасными в своих сообщениях, вы сбиваете с толку слушателя и не представляете никакой ценности. Вы не можете подключиться.

Люди хотят прочувствовать ваше сообщение, они хотят относиться к нему и к вам. Не отказывайте им в этой возможности.

Когда вы создадите подлинный опыт, который соединит вас с вашей аудиторией на более глубоком уровне, вы станете более прозрачным лидером.

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