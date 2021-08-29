Почему вас часто критикуют на работе: четыре причины и что с этим делать?

Важно научиться принимать критику и прислушиваться к отзывамРаспространенный страх, который вы можете испытывать как лидер или начинающий лидер, - это ожидание критики и умение реагировать на нее.
После того, как вы выразите свое мнение и выступите в роли лидера мнений, дадите совет, прокомментируете пост или пройдете собеседование в качестве эксперта, вы столкнетесь с риском отказа, пишет yourtango.com.
У вас может быть тенденция сдерживать то, что вы хотите сказать, или оставаться скромным или безопасным, чтобы вам не пришлось открываться для этой критики.
Важно научиться принимать критику и прислушиваться к отзывам.
Как критика может иметь для вас большую ценность в личной и профессиональной жизни?
Что стоит за этими отзывами и как вы их оцениваете?
Почему критика часто звучит так негативно?
Конструктивная критика - это источник ценной информации, который позволяет вам личностно и профессионально расти, завоевывать доверие и совершенствовать свои знания.
Ваша первая реакция может заключаться в том, чтобы съежиться при виде этого и занять оборонительную позицию, когда вы получите отрицательные комментарии.
Когда кто-то дает вам обратную связь, он делает это не зря. Но их отзывы могут быть восприняты как отрицательные из-за их эмоционально заряженной реакции на ваше сообщение.
Вместо того, чтобы тратить время на то, чтобы сформулировать четкий вопрос или сформулировать свою точку зрения, они могут наброситься на вас, в основном потому, что вы связались с ними на личном уровне, что заставило их осознать то, чем они недовольны или что конфликтует с их верования.
Если вы определите, почему они вынуждены давать комментарии, вы можете взять потенциально негативную ситуацию и превратить ее в понимание , которое поможет вам улучшить ситуацию .
Вот 4 причины, по которым люди могут вас критиковать.
1. Они хотят большей ясности.
То, что вы сказали, было недостаточно, чтобы они приняли решение о том, что делать с вашей информацией. Они относятся к вашему сообщению, но нуждаются в дополнительных указаниях или совете, чтобы помочь со следующим шагом.
Поэтому они разочарованы.
2. То, что вы сказали, не соответствует их убеждениям.
Они подходят к столу с различной информацией и опытом, которые для них верны и знакомы.
Когда вы говорите что-то, что не соответствует их убеждениям, они не соглашаются и хотят бросить вам вызов.
3. Они чувствуют себя обделенными и неважными.
Одна из самых насущных человеческих потребностей - чувствовать свою значимость для кого-то другого.
Если кто-то чувствует, что эта потребность не удовлетворяется, он высказывается, чтобы привлечь внимание, чтобы почувствовать себя важным и заметным.
4. Ваш успех - это их отражение.
Они видят в вас успех и начинают сравнивать свой успех с вашим . Возможно, вы напомнили им, что они не достигли того, чего хотели, и это заставляет их чувствовать себя неудачниками.
Таким образом, вместо того, чтобы укреплять и поддерживать вас, они предпочитают унижать вас, чтобы заставить их чувствовать себя лучше и выглядеть успешными.
Когда вы научитесь принимать критику, вы должны задать себе эти 4 вопроса, чтобы получить пользу от отрицательной обратной связи.
«Чего этот человек надеется достичь, отправив это сообщение?»
"Где я могу быть более ясным в своем общении?"
«Что я могу узнать из сообщения, которое передается?»
«Как мы можем использовать эту информацию для роста или улучшения?»
Обратная связь подобна золоту, и если вы считаете ее ценной, а не осуждающей, то можете использовать ее себе на пользу.
Обратная связь - это подарок от кого-то, кто достаточно заботится о том, чтобы сказать вам, что что-то не так. Это позволяет узнать, что вы делаете правильно и где можно улучшить.
Лучше получить отрицательную обратную связь, чем вообще отказаться от нее
Передавая более определенное сообщение , вы можете создать ценность.
Если вы остаетесь расплывчатыми и безопасными в своих сообщениях, вы сбиваете с толку слушателя и не представляете никакой ценности. Вы не можете подключиться.
Люди хотят прочувствовать ваше сообщение, они хотят относиться к нему и к вам. Не отказывайте им в этой возможности.
Когда вы создадите подлинный опыт, который соединит вас с вашей аудиторией на более глубоком уровне, вы станете более прозрачным лидером.