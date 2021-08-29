Этот орех уничтожит морщины на вашем лице в любом возрасте

Забудьте дорогие кремы против морщин ... употребление миндаля делает кожу лица более гладкой, говорят эксперты.
Ученые давали одной группе женщин среднего возраста две порции орехов по 30 г каждый день в течение 24 недель. Другой подавали батончики инжира и мюсли, пишет express.co.uk.
Черты лица тех, кто перекусил миндалем - примерно 20 раз, - улучшились на 15% через 16 недель.
К концу испытания это увеличилось до 16%, когда тон кожи стал на пятую больше.
Руководитель исследования доктор Раджа Сивамами, калифорнийский дерматолог, сказал: «Ежедневное употребление миндаля может быть эффективным средством уменьшения морщин на лице и улучшения тона кожи у женщин в постменопаузе».
Он подчеркнул, что теперь необходимы дальнейшие исследования на более разнообразной группе женщин. Исследование было опубликовано в журнале Nutrients.