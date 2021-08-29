Этот орех уничтожит морщины на вашем лице в любом возрасте
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Этот орех уничтожит морщины на вашем лице в любом возрасте

9:02:458/29/2021Фото: pxfuel.com
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Ученые давали одной группе женщин среднего возраста две порции орехов по 30 г каждый день в течение 24 недель. Другой подавали батончики инжира и мюсли.

миндаль
Ежедневное употребление миндаля может быть эффективным средством уменьшения морщин на лице и улучшения тона кожи

Забудьте дорогие кремы против морщин ... употребление миндаля делает кожу лица более гладкой, говорят эксперты.

Ученые давали одной группе женщин среднего возраста две порции орехов по 30 г каждый день в течение 24 недель. Другой подавали батончики инжира и мюсли, пишет express.co.uk.

Черты лица тех, кто перекусил миндалем - примерно 20 раз, - улучшились на 15% через 16 недель.

К концу испытания это увеличилось до 16%, когда тон кожи стал на пятую больше.

Руководитель исследования доктор Раджа Сивамами, калифорнийский дерматолог, сказал: «Ежедневное употребление миндаля может быть эффективным средством уменьшения морщин на лице и улучшения тона кожи у женщин в постменопаузе».

Он подчеркнул, что теперь необходимы дальнейшие исследования на более разнообразной группе женщин. Исследование было опубликовано в журнале Nutrients.

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