Сколько бокалов красного вина в неделю приведут ваше артериальное давление в норму - эксперты
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Сколько бокалов красного вина в неделю приведут ваше артериальное давление в норму - эксперты

9:05:028/29/2021Фото: pxfuel.com
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Исследование показало, что около трех стаканов красного вина в неделю были необходимой дозой для достижения желаемого результата в отношении артериального давления.

вино, рука
Около трех стаканов красного вина в неделю может помочь избежать высокого кровяного давления

Несколько стаканов красного вина в неделю может помочь избежать высокого кровяного давления, говорится в исследовании.

Он обнаружил связь между более низким кровяным давлением и повышенным потреблением продуктов, богатых флавоноидами, включая ягоды, яблоки, чай и красное вино, пишет express.co.uk.

Хотя растущее количество исследований показало, что флавоноиды могут улучшить здоровье сердца, исследовательская группа заявила, что это первый раз, когда данные объяснили их связь с понижением артериального давления.

Выгодный

Профессор Эдин Кэссиди из Королевского университета в Белфасте сказал: «Это исследование предоставляет доказательства того, что эти эффекты снижения артериального давления достижимы с помощью простых изменений в ежедневном рационе».

Исследование показало, что около трех стаканов красного вина в неделю были необходимой дозой для достижения желаемого результата в отношении артериального давления, а 80 граммов ягод в день также оказались полезными.

В исследовании приняли участие более 900 взрослых жителей Германии, и результаты были опубликованы в журнале Американской кардиологической ассоциации «Гипертония».

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