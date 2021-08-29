Сколько бокалов красного вина в неделю приведут ваше артериальное давление в норму - эксперты

Несколько стаканов красного вина в неделю может помочь избежать высокого кровяного давления, говорится в исследовании.
Он обнаружил связь между более низким кровяным давлением и повышенным потреблением продуктов, богатых флавоноидами, включая ягоды, яблоки, чай и красное вино, пишет express.co.uk.
Хотя растущее количество исследований показало, что флавоноиды могут улучшить здоровье сердца, исследовательская группа заявила, что это первый раз, когда данные объяснили их связь с понижением артериального давления.
Выгодный
Профессор Эдин Кэссиди из Королевского университета в Белфасте сказал: «Это исследование предоставляет доказательства того, что эти эффекты снижения артериального давления достижимы с помощью простых изменений в ежедневном рационе».
Исследование показало, что около трех стаканов красного вина в неделю были необходимой дозой для достижения желаемого результата в отношении артериального давления, а 80 граммов ягод в день также оказались полезными.
В исследовании приняли участие более 900 взрослых жителей Германии, и результаты были опубликованы в журнале Американской кардиологической ассоциации «Гипертония».