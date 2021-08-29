Пятерых человек расстрелял из охотничьего ружья пьяный житель Новосибирска - стрелял из окна

Заельцовским межрайонным следственным отделом следственного управления СК России по Новосибирской области возбуждено уголовное дело в отношении 59-летнего местного жителя, по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 213 УК РФ.
По данным следствия, сегодня около 17 часов подозреваемый, будучи в состоянии алкогольного опьянения, находясь на третьем этаже дома 1б по улице Лебедевского в Заельцовском районе города Новосибирска, из окна собственной квартиры, из хулиганских побуждений произвел беспорядочные выстрелы из охотничьего оружия в граждан, находившихся на придомовой территории. В результате противоправных действий мужчины пострадали пять человек, двое из них (мужчина и женщина) доставлены в медицинское учреждение для оказания необходимой врачебной помощи.
В настоящее время подозреваемый задержан в порядке ст. 91 УПК РФ. В ближайшее время судом будет рассмотрен вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения по стражу. Следователем проведен осмотр места происшествия, опрошены очевидцы события преступления, произведен осмотр оружия с участием специалиста-баллиста, изъяты документы, подтверждающие законность хранения оружия, устанавливаются причины и условия произошедшего.
Расследование уголовного дела продолжается.