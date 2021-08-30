Лунный календарь маникюра и педикюра на сентябрь 2021 года: Благоприятные дни в первой половине месяца
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Лунный календарь маникюра и педикюра на сентябрь 2021 года: Благоприятные дни в первой половине месяца

12:20:548/30/2021Фото: pixabay.com
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Мы составили список дней в сентябре 2021, в которые эффект от маникюра будет ярким, а ногти будут восхищать людей вокруг дольше обычного.

Лунные дни для маникюра и педикюра в сентябре

Доказано, что Луна влияет на нашу планету. Например, морские приливы и отливы, которые происходят во время определенной фазы луны. Поэтому, почему бы не допустить, что и на живые организмы она оказывает свое влияние? Например, по Луне выращивают овощи на огороде. Садоводы специально выбирают день, когда посадить или поливать то, или иное растение. А многие продуманные дамы, смотрят по луне, когда им стоит посетить салон красоты и даже сходить на маникюр, чтобы ногти после него быстро росли и были крепкими.

Мы составили список дней в сентябре 2021, в которые эффект от маникюра будет ярким, а ногти будут восхищать людей вокруг дольше обычного.

Также стоит обратить внимание на лунные сутки, которые меньше всего подойдут для похода в салон.

Лунные дни для маникюра и педикюра на сентябрь 2021 года

1, 2, 3 и 4 сентября — Отличный, чтобы подстричь ногти, и обрезать кутикулы. Маникюр в это время поможет укрепить ваш авторитет среди друзей, защитит от негативного влияния врагов.

5, 6, 7 и 8 сентября — Неподходящий день для посещения мастера, поскольку есть риск привлечения проблем на работе и денежные потери.

9, 10, 11 и 12 сентября — Нейтральные дни, салон красоты не доставит вам особых положительных эмоций.

13 сентября — Самые подходящие лунные сутки для украшения своих ногтей. Разрешается проводить все процедуры с уходом за руками.

14 и 15 сентября — Этот период день не следует подстригать ногти, можете навлечь проблемы на работе.

16 и 17 сентября - В этот период приветствуются эксперименты с новым стилем ногтей, красивый маникюр улучшит отношения среди друзей.

18, 19, 20 и 21 сентября - В эти дни не рекомендуется стричь, подпиливать ногти или обрабатывать кутикулу. Можно навлечь травмы или попасть в экстремальные ситуации.

22 сентября — Не стоит заниматься маникюром в этот день. Энергия ослабевает, и вы можете ощутить на себе негатив неприятных ситуаций, которые происходили с вами в прошлом.

23, 24, 25 и 26 сентября — Будет не лишним в эти дни заняться укреплением ногтей. Ванночки и приятный массаж усилят вашу энергетику, помогут улучшить кровообращение в руках, уберут сухость.

27, 28, 29 и 30 сентября — Отличное время для стрижки ногтей. Маникюр в эти дни добавит вам энергии и приобретения уверенности в своих силах.

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