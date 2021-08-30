Погода 1 сентября 2021 года: Будет ли дождь и заморозки?

По прогнозам синоптиков из Гидрометцентра, первый учебный день и весь сентябрь в целом будет теплым и соответствовать температурным нормам. При этом в большей части Сибири могут возникнуть заморозки, а температура будет ниже, чем в предыдущие годы.
Прохладным сентябрь и его начало ожидается только в северных районах Сибири. 1 сентября школьникам из этих суровых регионов придется одеться потеплее, поскольку температура составит всего +7, +15 градусов тепла. А ночью вероятны заморозки от -3 до -10 градусов.
При этом жители остальной части Сибири: Новосибирска, Алтайского края, Кемерово и остальных - 1 сентября могут еще походить в легкой одежде. Но только днем. Ожидается резкая смена температурного фона: от ночных заморозков с температурой +6 градусов на столбике термометра до потепления +19 градусов. Также прогнозируется небольшая облачность, с малой вероятностью осадков.
В Москве сентябрь будет такой же, как в предыдущие годы. Днем погода будет варьироваться в пределах 15 – 22 градусов, а ночью не поднимется выше 10 градусов тепла.
В первый учебный день температура будет на отметках +11, +19 градусов. Также возможен дождь, с вероятностью осадков 68%. Остальная часть месяца, во время похолоданий по ночам составит всего 1-6 тепла, а днем — плюс 5-10 градусов.