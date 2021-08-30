Благоприятные даты по лунному календарю для сбора картошки: Как правильно хранить и нужно ли ее мыть?
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Благоприятные даты по лунному календарю для сбора картошки: Как правильно хранить и нужно ли ее мыть?

2:20:528/30/2021Фото: pixabay.com
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Самое главное перед хранением картофеля — выбор правильного места. Помещение, в котором вы хотите хранить овощи, должно иметь отличную вентиляцию.

Лунный календарь сообщает нам, что выкапывать картошку лучше на убывающую луну

Все лето уходит у дачников для того, чтобы вырастить богатый урожай картофеля. Все начинается с правильной посадки, ухода и сбора этого овоща. Затем необходимо правильно выкапывать и хранить культуру.

Сбор урожая по лунному календарю

Фазы Луны влияют на интенсивность химико-биологических процессов, которые происходят в клетках живых организмов. Поэтому, обращаясь к лунному календарю, необходимо придерживаться сроков подготовки почвы, посева и сбора урожая.

Поскольку уже подходит осень, дачники определяются с выбором дат для сбора картофеля. Лунный календарь сообщает нам, что выкапывать картошку лучше на убывающую луну.

Вообще картофельный урожай собирают, когда подсохнет ботва, а овощи покроются плотной кожицей. Многое зависит и от сорта картофеля, вместе с климатическими условиями. Обычно картошку начинают выкапывать с середины августа до конца сентября.

Во время убывающей луны активность микроорганизмов угасает, а это хорошо влияет на будущее хранение овощей.

В сентябре убывающая Луна будет во Льве - 14 и 15 сентября и Овне - 4 и 5 сентября. Это и будут самыми оптимальными днями для выкопки картофеля.

Также неплохие дни фазы в Тельце - 6 и 8 сентября, Козероге - 24 и 25 сентября.

Воздержаться от сбора лучше 9 и 10 сентября. Луна будет в Близнецах.

Как сохранить на зиму урожай картофеля?

Самое главное перед хранением картофеля — выбор правильного места. Погреб или подвал должны хорошо проветриваться, иначе там будет сыро и появится плесень и грибок.

Идеальная температура для хранения +5 градусов. Идеальным местом хранения будет погреб.

Нужно ли мыть клубни?

Принципиальной разницы, хранить картофель вымытым или нет — не существует. Главное, чтобы перед хранением овощ был высушен и хранился в подходящих условиях.

Поэтому надо мыть или нет, каждый огородник решает самостоятельно.
Из плюсов очищения водой картофеля, только то, что он приобретает красивый вид и на нем лучше видны все изъяны. Если урожая очень много — может быть проблематичным последующее его высыхание.

Если картошка при хранении позеленела или сморщилась — нельзя употреблять ее в пищу, поскольку она становится токсичной из-за соланина. Соблюдая такие неприхотливые условия хранения, вы будете обеспечены хорошим урожаем на длительный срок.

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