Благоприятные даты по лунному календарю для сбора картошки: Как правильно хранить и нужно ли ее мыть?

Все лето уходит у дачников для того, чтобы вырастить богатый урожай картофеля. Все начинается с правильной посадки, ухода и сбора этого овоща. Затем необходимо правильно выкапывать и хранить культуру.
Сбор урожая по лунному календарю
Фазы Луны влияют на интенсивность химико-биологических процессов, которые происходят в клетках живых организмов. Поэтому, обращаясь к лунному календарю, необходимо придерживаться сроков подготовки почвы, посева и сбора урожая.
Поскольку уже подходит осень, дачники определяются с выбором дат для сбора картофеля. Лунный календарь сообщает нам, что выкапывать картошку лучше на убывающую луну.
Вообще картофельный урожай собирают, когда подсохнет ботва, а овощи покроются плотной кожицей. Многое зависит и от сорта картофеля, вместе с климатическими условиями. Обычно картошку начинают выкапывать с середины августа до конца сентября.
Во время убывающей луны активность микроорганизмов угасает, а это хорошо влияет на будущее хранение овощей.
В сентябре убывающая Луна будет во Льве - 14 и 15 сентября и Овне - 4 и 5 сентября. Это и будут самыми оптимальными днями для выкопки картофеля.
Также неплохие дни фазы в Тельце - 6 и 8 сентября, Козероге - 24 и 25 сентября.
Воздержаться от сбора лучше 9 и 10 сентября. Луна будет в Близнецах.
Как сохранить на зиму урожай картофеля?
Самое главное перед хранением картофеля — выбор правильного места. Погреб или подвал должны хорошо проветриваться, иначе там будет сыро и появится плесень и грибок.
Идеальная температура для хранения +5 градусов. Идеальным местом хранения будет погреб.
Нужно ли мыть клубни?
Принципиальной разницы, хранить картофель вымытым или нет — не существует. Главное, чтобы перед хранением овощ был высушен и хранился в подходящих условиях.
Поэтому надо мыть или нет, каждый огородник решает самостоятельно.
Из плюсов очищения водой картофеля, только то, что он приобретает красивый вид и на нем лучше видны все изъяны. Если урожая очень много — может быть проблематичным последующее его высыхание.
Если картошка при хранении позеленела или сморщилась — нельзя употреблять ее в пищу, поскольку она становится токсичной из-за соланина. Соблюдая такие неприхотливые условия хранения, вы будете обеспечены хорошим урожаем на длительный срок.