Можно ли работать в праздник чудотворной иконы Божией Матери «Всецарица» 31 августа 2021 года? Главные запреты светлого дня

31 августа 2021 года православные верующие отметят светлый праздник иконы Божией Матери “Всецарицы”. Икона находится в Греции в храме в Ватопеде на горе Афон. А написана она была в 17 веке.
В 2014 году Патриарх Кирилл передал список иконы Спасо-Преображенскому кафедральному собору в Тамбове и поделился историей, которая случилась с ней: один христианин, имея четвертую степень раковой опухоли, помолился иконе и был исцелен. С тех пор "Всецарица" считается помощницей в исцелении болезней, и относится к типу Панархант (Непорочная, Пречистая, Всемилостивая). Пресвятая Богородица в багряном наряде, восседает на царском троне. На руках Ее – Богомладенец Христос со свитком в левой руке и правой рукой благословляет.
Кроме того, к ней приходят с молитвами об избавлении от колдовства, зависимости детей от алкоголя и наркотиков.
Запреты на праздник
Как и на все православные праздники, и в этот день есть ряд строгих запретов, которые не стоит нарушать.
Главный запрет связан с тяжелым трудом и работой по дому - запрещено убираться, стирать, гладить и вышивать.
Запрещено ругаться с кем-либо, сквернословить и обижаться. Считается, что в этот день вся отрицательная энергия возвращается с тройной силой.
Если собираетесь отмечать праздник, то лучше всего это сделать в храме, а дома устроить застолье без крепкого алкоголя.