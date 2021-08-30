Можно ли работать в праздник чудотворной иконы Божией Матери «Всецарица» 31 августа 2021 года? Главные запреты светлого дня
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Можно ли работать в праздник чудотворной иконы Божией Матери «Всецарица» 31 августа 2021 года? Главные запреты светлого дня

1:20:468/30/2021Фото: pixabay.com
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Как и на все православные праздники, и в этот день есть ряд строгих запретов, которые не стоит нарушать.

Если собираетесь отмечать праздник, то лучше всего это сделать в храме

31 августа 2021 года православные верующие отметят светлый праздник иконы Божией Матери “Всецарицы”. Икона находится в Греции в храме в Ватопеде на горе Афон. А написана она была в 17 веке.

В 2014 году Патриарх Кирилл передал список иконы Спасо-Преображенскому кафедральному собору в Тамбове и поделился историей, которая случилась с ней: один христианин, имея четвертую степень раковой опухоли, помолился иконе и был исцелен. С тех пор "Всецарица" считается помощницей в исцелении болезней, и относится к типу Панархант (Непорочная, Пречистая, Всемилостивая). Пресвятая Богородица в багряном наряде, восседает на царском троне. На руках Ее – Богомладенец Христос со свитком в левой руке и правой рукой благословляет.

Кроме того, к ней приходят с молитвами об избавлении от колдовства, зависимости детей от алкоголя и наркотиков.

Запреты на праздник

Как и на все православные праздники, и в этот день есть ряд строгих запретов, которые не стоит нарушать.

Главный запрет связан с тяжелым трудом и работой по дому - запрещено убираться, стирать, гладить и вышивать.

Запрещено ругаться с кем-либо, сквернословить и обижаться. Считается, что в этот день вся отрицательная энергия возвращается с тройной силой.

Если собираетесь отмечать праздник, то лучше всего это сделать в храме, а дома устроить застолье без крепкого алкоголя.

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