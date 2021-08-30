Лечо из перца: Самый вкусный рецепт деликатеса

Как только приходит конец лета, дачники начинают готовиться к зиме. Особенно те, у кого в году выдался хороший урожай и осталось много овощей, которые могут испортиться, если их срочно не замариновать или приготовить так, чтобы они дольше хранились.
Заготовка на зиму под названием "лечо" стала пользоваться в нашей стране в последнее время большой популярностью. Классическое блюдо венгерской кухни, весьма распространённое в странах Европы.
Рецепт лечо передаются из поколения в поколение. Однако каждая хозяйка вносит свои изменения в его приготовление. В результате сегодня существует огромное количество различных способов создания этого вкусного и простого блюда. В России наиболее распространен болгарский метод приготовления закуски. Болгары делают очень вкусное лечо исключительно из сладкого перца и спелых помидоров.
Домашнее лечо русских домохозяек более разнообразно, в него могут входить морковь, лук, баклажаны, огурцы или кабачки.
Рецепт классического лечо
Вскипятите небольшое количество воды. Налейте 2,5 - 5 см воды в большую сковороду с высокими бортами. Нагрейте его на среднем огне на плите. После того как вода закипит, добавьте столовую ложку соли. Соль помогает вытянуть аромат перца.
Перец нарезать кольцами или полосками. Мелкий острый перец - кольцами. Крупные болгарские перцы можно порезать мелко.
Имейте в виду, что большие куски будут готовиться дольше, чем маленькие. Независимо от того, какой размер вы используете, попытайтесь сохранить части ровными.
Перец добавить в кипящую воду и варить, часто помешивая, в течение 5-7 минут или до тех пор, пока он не станет хрустящим.
В идеале перец должен немного хрустеть, но вареная мякоть должна быть заметно мягче сырого.
Подавать такое блюдо можно теплым или закатывать в баночки на зиму.
Рецепт жареного лечо
Нагрейте немного масла в большой сковороде на среднем огне.
Перец нарезать мелкими кусочками или кольцами, полосками. Как правило, острый перец нарезают кольцами, в то время как сладкий болгарский перец нарезают полосками или кусочками размером с укус.
Добавьте перец в горячее масло и готовьте, часто помешивая, около 4-7 минут или пока перец не станет хрустящим и мягким.
В этом методе очень важно частое перемешивание, чтобы перец не подгорел.
Жареный перец обычно готовят с другими ингредиентами, но вы можете наслаждаться им самостоятельно или использовать в любом рецепте, требующем разнообразия приготовленного перца.