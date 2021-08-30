31 августа - что принято делать в народе в последний день лета?
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31 августа - что принято делать в народе в последний день лета?

5:20:438/30/2021Фото: pixabay.com
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31 августа – последний день лета – у славян традиционно посвящался мученикам Флору и Лавру.

31 августа называли “конским праздником”

Каждый год зима сменяется весной, а лето осенью. Испокон времен, люди проводили последние дни зимы или лета так, чтобы они запомнились на долгое время, пока снова не наступит новый сезон.

В России есть традиция ежегодно провожать зиму с блинами и хороводами, называя этот период — масленицей. Но как проводить лето — мало кто знает. Наверное, потому что для многих конец лета не особо хочется отмечать.

Однако отмечать конец лета принято во многих странах мира.

Например, традиционно в конце августа наступает неделя улыбок. Она также называется национальной неделей улыбки и празднуется во вторую неделю августа. В этот период принято проводить последние дни теплого лета — как можно веселее. В некоторых местах принято устраивать семейный ужин, обходить вокруг стола и говорить обо всех вещах, которые заставляют улыбаться. Дети делают гримасы, рисуют смешных человечков и придумывают свои шутки.

Кроме того, традиционным стало ходить на пикник в последние летние дни. Поскольку сезон заканчивается, и пока еще стоит тепло, а дети отдыхают, необходимо собраться всей семьей и пойти в лес.

31 августа – последний день лета – у славян традиционно посвящался мученикам Флору и Лавру.

Они считались покровителями лошадей, поэтому 31 августа называли “конским праздником”. На лошадях не работали, их не запрягали и всячески почитали, не иначе как индусы почитают коров. Кстати, женщины в этот день выпекали печенье размером с блюдечко и называли их “копытами”.

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