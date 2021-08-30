Рождество Пресвятой Богородицы 2021: Дата праздника и светлые традиции
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Рождество Пресвятой Богородицы 2021: Дата праздника и светлые традиции

6:20:318/30/2021Фото: pixabay.com
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Когда девочке исполнилось три года, родители привели ее в храм и посвятили ребенка на служение Господу.

Храм Покрова Богородицы

21 сентября 2021 году православные христиане отметят значимый христианский праздник Успение Пресвятой Богородицы.

В этот день принято благодарить Богородицу за собранный урожай.

Рождение Девы Марии событие, которое предопределило ход евангельской истории в будущем. Поэтому в храмах так важно отмечать этот праздник и особо почитать святую.

История праздника началась с города Назарет, в котором жили Иоаким и Анна - будущие родители Марии. Оба были честными людьми, не совершали плохих дел и вели смиренную жизнь.

Однажды Иоаким пошел в Иерусалимский храм, чтобы отнести туда дары и попросить священника помолиться за него с супругой, поскольку они долго не могут завести детей.

Однако священник отказался от даров смертной, потому что сам был бездетным, а дети — это благословение Божие.

Когда Анна узнала, что священник отказался, то впала в уныние, а муж ушел в пустыню.

Она пошла в сад, села под ветку дерева и посмотрела на небо. В тот момент к ней явился Господь Бог. Он пообещал Анне, что она сможет зачать и родить дочь, которая принесет спасение людям и будет дано ей имя Мария.

Когда девочке исполнилось три года, родители привели ее в храм и посвятили ребенка на служение Господу.

Богородица стала самой чистой и добродетельной и была объявлена "небесными дверью, вводящей Христа во вселенную для спасения душ наших".

Традиции праздника

День Рождения Богородицы христиане начали отмечать в пятом веке. Впервые о празднике можно найти упоминание у Константинопольского патриарха Прокла и в богослужебной книге Папы Геласия. Кроме того, о празднике написали Иоанн Златоуст, Епифан и Августин.

Сейчас торжественный праздник проводят в храмах, читая специальные молитвы. Каждый год в церквях собирается очень много людей, потому что все знают кто такая Богородица и какой огромный вклад в христианскую историю она сделала.

Для этого, православные приходят, ставят свечки и слушают литургии, которые устраивают священники.

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