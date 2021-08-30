Что сделать на зиму с брусникой и клюквой?
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
30.08
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Что сделать на зиму с брусникой и клюквой?

8:20:338/30/2021Фото: pixabay.com
0

Первое, что нужно сделать — это стерилизовать банку. Затем добавить в нее вымытые ягоды. Их нужно залить кипятком и дать настояться 10-15 минут. После чего слить воду и довести ее до кипения.

Самый подходящий способ сохранить ягоду - приготовить компот

Клюкву вместе с брусникой называют ягодами - здоровья. Они могут заменить таблетки. Брусника вместе с клюквой используются для изготовления разных десертов.

Ягоды содержат дубильные вещества, флавоноиды, гликозиды, пектины 3-4 % органических кислот ( хинная, лимонная, бензойная и другие), 10-22 мг% аскорбиновой кислоты, красители, 2,3-4 % сахаров (глюкоза и фруктоза), микро - и макроэлементы, среди которых есть йод, медь, марганец, молибден, железо и тому подобное.

Полезной считается ягода, не подверженная нагреванию

Брусника, растертая с сахаром

Самый простой способ заготовить вкусные ягоды на зиму — это приготовить их путем промывания с сахаром. Сахар не позволит клюкве испортиться, без обработки.

На кг ягод требуется 1 кг сахара. Хорошо размельчите ягоды с сахаром и разложите по баночкам, после чего храните их в темном и прохладном месте.

Варенье из ягод брусники

Для варенья из таких кислых ягод как брусника, понадобится много сахара. На 1 кг брусники - 1,5 кг сахара.

Чтобы получилось правильное густое варенье, нужно подготовить ягоды, сварить сахарный сироп, залить им ягоды и настаивать 5-6 часов, затем варить до готовности в один прием, охладить и разложить по баночкам.

Как сохранить клюкву на зиму

Самый подходящий способ сохранить клюкву — приготовить компот. Сделать это не сложно, потому что ягоды не нужно долго варить.

Для трехлитровой банки необходимо:

Два стакана клюквы
Две дольки лимона
Одна палочка корицы

Несколько листьев клюквы
Один стакан сахара

Первое, что нужно сделать — это стерилизовать банку. Затем добавить в нее вымытые ягоды. Их залить горячей водой, подождать десять минут. После чего слить воду и довести ее до кипения. Добавить лимон и корицу. Затем вылить сироп в банку с ягодой. И закатать плотно крышкой.

Желе из клюквы

Желе очень густое, поэтому его удобно использовать для готовки десертов и выпечки.

Вам понадобится:

Клюква - 2 кг

Сахар - 700 г

Половинка лимона

Пектин - 10 г можно заменить крахмалом

Подготовка:

Ягоду протереть, чтобы не осталось твердой кожуры. Затем смешать с сахаром и поставить на слабый огонь. Массу сильно перемешать, чтобы сахар полностью растворился и не пригорел.

Варить ягоду около двадцати минут, постоянно помешивая. Если варенье слишком жидкое, добавьте немного пектина или желатина. После закипания горячее желе залить в банки.

"Неуважение": Меркель ждал недопустимый прием в Киеве
Реакция болгаров на заявление главы МИД Болгарии про Крым
Медведь растерзал 26-летнюю девушку на глазах у ее друзей
Анекдот Вассермана про блондинок: хохочет вся страна
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
Потеря для РФ: Елена Стефанович умерла прямо в реанимации
Люди каких знаков Зодиака практически не болеют
Умерла 4-летняя дочь знаменитого музыканта
Что сделали талибы с посольством России в Кабуле
дачаягодыклюквабрусникакак приготовитьзаготовки на зиму
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Как вы готовите эти полезные ягоды?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Что сделать на зиму с брусникой и клюквой?
8:20:33 8/30/2021
Что сделать на зиму с брусникой и клюквой?
Чиновник-ветеринар за взятки на 1,8 млн рублей разрешал вывозить скот из Новосибирска по фальшивым документам
8:19:02 8/30/2021
Чиновник-ветеринар за взятки на 1,8 млн рублей разрешал вывозить скот из Новосибирска по фальшивым документам
С днем ветеринара кайфовые поздравления для всех причастных к профессии
8:15:37 8/30/2021
С днем ветеринара кайфовые поздравления для всех причастных к профессии
Супруга Прохора Шаляпина лежит при смерти с коронавирусом
7:49:49 8/30/2021
Супруга Прохора Шаляпина лежит при смерти с коронавирусом
Четвертую медаль на Паралимпиаде-2020 завоевал алтайский пловец Роман Жданов
7:37:35 8/30/2021
Четвертую медаль на Паралимпиаде-2020 завоевал алтайский пловец Роман Жданов
Сильная молитва к празднику чудотворной иконы Божией Матери «Всецарица» 31 августа: О чем обязательно стоит попросить Богоматерь в этот день
7:20:10 8/30/2021
Сильная молитва к празднику чудотворной иконы Божией Матери «Всецарица» 31 августа: О чем обязательно стоит попросить Богоматерь в этот день
Выплату в 10 000 рублей получат на карту 2 сентября 30,7 млн пенсионеров
7:12:03 8/30/2021
Выплату в 10 000 рублей получат на карту 2 сентября 30,7 млн пенсионеров
БердскМэр Бердска запретил сваливать снег на пешеходных переходах у школ
6:52:15 8/30/2021
Мэр Бердска запретил сваливать снег на пешеходных переходах у школ
Новую назальную вакцину от коронавируса создали на основе вируса гриппа
6:32:51 8/30/2021
Новую назальную вакцину от коронавируса создали на основе вируса гриппа
В пропаже детей обвиняют тюменского француза: Добрый "дядя Поль" вызывает подозрение
6:26:46 8/30/2021
В пропаже детей обвиняют тюменского француза: Добрый "дядя Поль" вызывает подозрение