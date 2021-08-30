Что сделать на зиму с брусникой и клюквой?

Клюкву вместе с брусникой называют ягодами - здоровья. Они могут заменить таблетки. Брусника вместе с клюквой используются для изготовления разных десертов.
Ягоды содержат дубильные вещества, флавоноиды, гликозиды, пектины 3-4 % органических кислот ( хинная, лимонная, бензойная и другие), 10-22 мг% аскорбиновой кислоты, красители, 2,3-4 % сахаров (глюкоза и фруктоза), микро - и макроэлементы, среди которых есть йод, медь, марганец, молибден, железо и тому подобное.
Полезной считается ягода, не подверженная нагреванию
Брусника, растертая с сахаром
Самый простой способ заготовить вкусные ягоды на зиму — это приготовить их путем промывания с сахаром. Сахар не позволит клюкве испортиться, без обработки.
На кг ягод требуется 1 кг сахара. Хорошо размельчите ягоды с сахаром и разложите по баночкам, после чего храните их в темном и прохладном месте.
Варенье из ягод брусники
Для варенья из таких кислых ягод как брусника, понадобится много сахара. На 1 кг брусники - 1,5 кг сахара.
Чтобы получилось правильное густое варенье, нужно подготовить ягоды, сварить сахарный сироп, залить им ягоды и настаивать 5-6 часов, затем варить до готовности в один прием, охладить и разложить по баночкам.
Как сохранить клюкву на зиму
Самый подходящий способ сохранить клюкву — приготовить компот. Сделать это не сложно, потому что ягоды не нужно долго варить.
Для трехлитровой банки необходимо:
Два стакана клюквы
Две дольки лимона
Одна палочка корицы
Несколько листьев клюквы
Один стакан сахара
Первое, что нужно сделать — это стерилизовать банку. Затем добавить в нее вымытые ягоды. Их залить горячей водой, подождать десять минут. После чего слить воду и довести ее до кипения. Добавить лимон и корицу. Затем вылить сироп в банку с ягодой. И закатать плотно крышкой.
Желе из клюквы
Желе очень густое, поэтому его удобно использовать для готовки десертов и выпечки.
Вам понадобится:
Клюква - 2 кг
Сахар - 700 г
Половинка лимона
Пектин - 10 г можно заменить крахмалом
Подготовка:
Ягоду протереть, чтобы не осталось твердой кожуры. Затем смешать с сахаром и поставить на слабый огонь. Массу сильно перемешать, чтобы сахар полностью растворился и не пригорел.
Варить ягоду около двадцати минут, постоянно помешивая. Если варенье слишком жидкое, добавьте немного пектина или желатина. После закипания горячее желе залить в банки.