Россиянам хотят разрешить досрочный выход на пенсии с учетом воинской службы
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Россиянам хотят разрешить досрочный выход на пенсии с учетом воинской службы

11:24:168/30/2021Фото: pixabay
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Автор инициативы - депутат от Единой России.

Госдума рассмотрит новый законопроект о пенсиях

Новый законопроект, уточняющий порядок назначения досрочной пенсии за длительную работу с учетом срочной воинской службы в том числе, и по ранее действовавшему законодательству, внесен в Госдуму и опубликован на сайте нижней палаты.
Автором инициативы выступил депутат от Единой России. Законопроект устраняет «дискриминацию в отношении определенных категорий граждан», проходивших службу по ранее действовавшему законодательству.

По закону лицам, имеющим страховой стаж не менее 42 и 37 лет (соответственно мужчины и женщины), страховая пенсия по старости может назначаться на 24 месяца ранее достижения обычного пенсионного возраста для застрахованных лиц, но не ранее достижения возраста 60 и 55 лет (соответственно мужчины и женщины). В страховой стаж для досрочной пенсии входят периоды работы и один нестраховой период — время, когда человек был на официальном больничном.

Проектом закона предлагается закрепить включение в страховой стаж для досрочной пенсии за длительную работу периоды «прохождения военной службы по призыву» по действующему законодательству, а также «действительной военной службы» и «действительной срочной военной службы» по ранее действовавшему законодательству. 

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