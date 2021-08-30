Россиянам хотят разрешить досрочный выход на пенсии с учетом воинской службы

Новый законопроект, уточняющий порядок назначения досрочной пенсии за длительную работу с учетом срочной воинской службы в том числе, и по ранее действовавшему законодательству, внесен в Госдуму и опубликован на сайте нижней палаты.
Автором инициативы выступил депутат от Единой России. Законопроект устраняет «дискриминацию в отношении определенных категорий граждан», проходивших службу по ранее действовавшему законодательству.
По закону лицам, имеющим страховой стаж не менее 42 и 37 лет (соответственно мужчины и женщины), страховая пенсия по старости может назначаться на 24 месяца ранее достижения обычного пенсионного возраста для застрахованных лиц, но не ранее достижения возраста 60 и 55 лет (соответственно мужчины и женщины). В страховой стаж для досрочной пенсии входят периоды работы и один нестраховой период — время, когда человек был на официальном больничном.
Проектом закона предлагается закрепить включение в страховой стаж для досрочной пенсии за длительную работу периоды «прохождения военной службы по призыву» по действующему законодательству, а также «действительной военной службы» и «действительной срочной военной службы» по ранее действовавшему законодательству.